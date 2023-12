Pro Tv a fost lider de audiență cu finala ''Vocea României''

Vocea României a fost, vineri seară, lider incontestabil de audienţă şi a condus topul preferinţelor telespectatorilor înregistrând 6.9 puncte de rating şi 26.3% cotă de piaţă în rândul publicului naţional, cu vârsta cuprinsă între 21 şi 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce poziţia secundă a obţinut 4.0 puncte de rating şi 15.1% share, informează Pro TV.

La nivel naţional, peste 1.2 milioane de români au urmărit cea mai tare competiţie a vocilor, iar în minutul de maximă audienţă, de la 22:14, peste 1.4 milioane de români au urmărit drumul spre marele trofeu, conform News.ro.

Cel de-al 11-lea sezon Vocea României s-a încheiat, vineri seară, iar în urma voturilor celor de acasă, Alexandra Căpitănescu a fost desemnat cea mai bună voce a României în acest an.

Pe lângă marele trofeu şi premiul în valoare de 100.000 de euro, Alexandra Căpitănescu a primit şi invitaţia de a urca pe scena celebrului festival Electric Castle, în 2024. „Pentru mine, acest sezon de Vocea României a însemnat un carusel de emoţii. Plec cu un bagaj enorm de cunoştinţe, informaţii, experienţă, iar pentru mine asta contează cel mai mult. Mi-am dorit să profit de aceste momente şi asta am făcut în finală, m-am simţit ca la un concert de-ale mele – cel mai frumos concert, cu cel mai frumos şi numeros public. Mi-a plăcut că am avut ocazia să lucrez cu Tudor şi îi mulţumesc lui, întregii echipe şi tuturor celor de acasă! Eu nu am avut curaj să merg la Vocea României, aşa că oamenii talentaţi trebuie să profite de această oportunitate fiindcă doar trecând prin această experienţă şi astfel de stări, poţi ajunge un artist complex. Cântaţi ca şi cum trăiţi doar pentru asta!”, a spus Alexandra Căpitănescu.

Echipa Tudor Chirilă a câştigat pentru a şasea oară titlul de Vocea României, a treia oară consecutiv. „A fost un sezon extraordinar. A fost cea mai grea decizie la piesele Alexandrei, mai ales la piesa principală. Am ascultat mult, m-am conectat cu publicul şi am înţeles că oamenii vor rock. Am închis un cerc început în 2014 cu Tiberiu Albu, care a cântat cu Irina Baianţ, iar acum Alexandra cu partenerul Irinei, din musical, Adrian Nour. Sunt la al şaselea trofeu, este important să mă lupt pentru concurenţii mei. Când oamenii vin cu mari speranţe, avem responsabilitatea faţă de ei, mai ales în finală. Le mulţumesc celor care au comentat şi mi-au dat direcţia, tuturor celor din jurul meu (Irina Baianţ, echipa de producţie, band-ul şi toţi cei care au sprijinit momentele – sper să nu uit pe cineva, din cauza emoţiilor), dar mai ales publicului care anul acesta m-a ghidat”.



Pro TV anunţă că au început înscrierile pentru sezonul 12 Vocea României, iar toţi cei care vor să facă parte din cel mai bun show al vocilor, să-şi depăşească limitele şi să strălucească pe scenă, în faţa a milioane de telespectatori, se pot înscrie pe inscrieri.protv.ro.