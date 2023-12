Procentul canadianilor care își permit să cumpere o casă scade cu 14 puncte în 4 ani

Doar 26% dintre canadieni îşi pot permite o casă, cu 14 puncte procentuale mai puţin decât în urmă cu 4 ani, potrivit unui raport publicat joi, care evidenţiază criza locuinţelor pe care o traversează această ţară, transmite EFE.

Raportul Royal Bank of Canada (RBC), una dintre principalele instituţii financiare ale ţării, notează, de asemenea, că procentul canadienilor care îşi permit un apartament, o opţiune relativ mai ieftină decât locuinţele unifamiliale, a scăzut de la 60% în 2019 la 45% în prezent, potrivit Agerpres.

Creşterea ratelor dobânzilor şi scumpirile de pe piaţa imobiliară au redus capacitatea canadienilor de a cumpăra o locuinţă, se menţionează în raportul RBC.

Vancouver este oraşul cu cele mai scumpe locuinţe din ţară: o persoană are nevoie de 102,6% din venitul său anual pentru a-şi permite achiziţionarea unei locuinţe unifamiliale. În Toronto, acest procent este de 84,1%.Guvernul canadian a anunţat joi că va aloca 417 milioane de dolari canadieni (aproximativ 355 de milioane de dolari americani) pentru ca oraşul Toronto să construiască 12.000 de locuinţe în următorii trei ani şi 58.000 într-un deceniu.Finanţarea face parte dintr-un program pe care guvernul canadian l-a anunţat recent, aşa-numitul Housing Accelerator Fund, în valoare de 4 miliarde de milioane de dolari şi prin care autorităţile canadiene vor să promoveze construcţia a 380.000 de locuinţe noi în următorii zece ani.Criza locuinţelor din Canada a devenit una dintre principalele bătăi de cap pentru autorităţile canadiene, potrivit EFE.Preţul mediu al locuinţei a ajuns, de la 365.700 de dolari canadieni în ianuarie 2013, la 705.000 de dolari canadieni în ianuarie 2023, însă în oraşe precum Toronto, cel mai mare din ţară, sau Vancouver, preţul mediu al unei locuinţe se situează în jurul valorii de 1,2 milioane de dolari canadieni.În plus, Canada preconizează sosirea a aproape 1,5 milioane de imigranţi între 2023 şi 2025, iar în septembrie, un raport al agenţiei federale Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) a estimat că, pentru ca locuinţele să redevină accesibile, este nevoie să fie construite 5,8 milioane de proprietăţi până în 2030.În prezent, cele mai optimiste prognoze indică faptul că în Canada se vor construi 2,3 milioane de locuinţe până în 2030, notează EFE.