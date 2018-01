Procurorii din Bistriţa au anunţat acuzaţiile aduse tânărului de 16 ani care a provocat trei accidente pe DN 17

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa a făcut publice luni, prin intermediul unui comunicat de presă postat pe site-ul instituţiei, infracţiunile pentru care este inculpat tânărul de 16 ani din localitatea Tureac, care vinerea trecută a provocat trei accidente rutiere pe DN 17, soldate cu decesul unei fete de 16 ani şi rănirea altor cinci persoane cu vârste cuprinse între 10 şi 36 ani. "În data de 6 ianuarie 2018, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa s-a constituit dosarul nr.77/P/2018 având ca obiect infracţiunile de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă (3 infracţiuni), conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat şi părăsirea locului accidentului (3 infracţiuni) (...), fapte comise de minorul M.D.I.", se arată în comunicat, conform Agerpres.

Procurorii au stabilit că, în seara zilei de 5 ianuarie, minorul M.D.I., care are în prezent calitatea de inculpat, a comis trei accidente rutiere soldate cu şase victime, din care o victimă a decedat ulterior, în timp ce conducea o autoutilitară neînmatriculată, fără să posede permis de conducere şi fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. Mai mult, acesta a părăsit locul faptei după fiecare accident. Tânărul de 16 ani a primit, duminică, mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Urmărirea penală continuă sub supravegherea procurorului de caz.