Programul 'Rabla pentru sobe' - va creşte cantitatea de lemn folosită în economie în produse sustenabile

Implementarea programului "Rabla pentru sobe" ar trebui să ducă la scăderea consumului de lemn de foc, iar în acest context va creşte cantitatea de lemn folosită în economie în produse cu o durată lungă de utilizare, susţine Ciprian Dumitru Muscă, preşedintele Asociaţiei Forestierilor din România (ASFOR), într-un punct de vedere publicat pe site-ul organizaţiei, potrivit Agerpres.

"Dacă ne referim la rolul economic al pădurii, implementarea acestui program ar trebui să ducă la scăderea consumului de lemn de foc. Instalaţiile de încălzire cu randament de 80-85% produc mai multă căldură cu mai puţine lemne. Majoritatea românilor care se încălzesc cu lemn (sunt în jur de 3,5 milioane de gospodării) folosesc sobe "clasice", cu randamente de 20-30%. Pe termen lung, o dată cu implementarea acestui program, scăderea consumului de lemn de foc va fi vizibilă. Iar în acest context, va creşte cantitatea de lemn folosită în economie în produse cu o durată lungă de utilizare. Rămânând în aceleaşi proporţii ale recoltării sustenabile stabilite prin amenajamentele silvice, lemnul de lucru va avea un impact semnificativ în creşterea economiei forestiere. Mai mult lemn prelucrat înseamnă locuri de muncă, siguranţă şi stabilitate antreprenorială, dezvoltare economică şi bani mai mulţi la bugetul statului. Am spus-o de multe ori - sectorul de exploatare forestieră şi prelucrare a lemnului poate contribui, în condiţiile exploatării sustenabile, la creşterea economiei româneşti", afirmă specialistul ASFOR.

Potrivit sursei citate, perspectiva socială a programului "Rabla pentru sobe" o reprezintă schimbarea sobelor vechi cu unele noi şi performante, o metodă care devine, astfel, accesibilă cu sprijinul finanţării de către stat.

"Sobele vechi nu ard lemnul complet, pierd căldură şi poluează. Prin "Rabla pentru sobe", una dintre cerinţele obligatorii este ca aparatele pentru încălzirea locuinţelor să fie aliniate cerinţelor Ecodesign 2022 stabilite prin Regulamentul UE nr. 2015/1185 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid. Trebuie acordată încredere programului, iar prin impactul lui asupra mediului şi resursei de lemn acesta trebuie să fie unul de succes şi pe termen lung, aşa cum se întâmplă în foarte multe state din Uniunea Europeană sau în SUA. Din aceste motive, programul s-a aflat pe agenda ASFOR, iar adoptarea sa reprezintă o confirmare a faptului că programul de viziune al asociaţiei este unul coerent, cu soluţii aplicate pentru nevoile sectorului forestier din România", subliniază Muscă.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a anunţat, săptămâna trecută, lansarea în consultare publică a Ghidului de finanţare pentru Programul-pilot "Rabla pentru sobe". Data-limită pentru transmitere observaţiilor este 27 ianuarie 2024.

Programul privind acordarea de sprijin în vederea achiziţionării de aparate pentru încălzirea locuinţelor va avea un buget de 500 milioane lei şi se adresează solicitanţilor din comunele situate în 27 de judeţe, conform Legii muntelui nr. 197/2018.

Prin acest program, se acordă unui solicitant finanţare în procent de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10.000 lei, inclusiv TVA, pentru fiecare aparat de încălzire care deserveşte o gospodărie.

Aparatele pentru încălzirea locuinţelor vor putea folosi drept combustibil lemnul pentru foc, peleţi sau bricheţi, fiind acceptate inclusiv termosobele, şemineele, termoşemineele care respectă standardele din Directiva EcoDesign: putere nominală de 8 kw - 35 kw, randament de minimum 80%, emisii de particule (PM) sub 40 mg/mc, emisii de gaze volatile sub 120 mg/mc, emisii de monoxid de carbon sub 1.500 mg/mc şi emisii de oxizi de azot sub 300 mg/mc.

Primăriile se pot înscrie în program prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). După publicarea listei cu primăriile acceptate în program, oricine doreşte să-şi înlocuiască soba veche sau să cumpere o sobă modernă se poate înscrie direct în platforma informatică pusă la dispoziţie de AFM, în limita bugetului alocat fiecărei primării în parte. Apoi, fiecare dintre cei care s-au înscris vor primi un voucher cu care vor putea cumpăra noua sobă.

Aparatele eligibile pentru încălzirea locuinţelor alimentate cu combustibil solid sub forma lemnelor pentru foc, a peleţilor şi a brichetelor, sunt: sobele, termosobele, şemineele şi termoşemineele.

În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate transmite o singură cerere de înscriere, prin intermediul aplicaţiei informatice dedicate programului, pusă la dispoziţia Unităţilor Administrativ-Teritoriale (UAT) pe pagina de internet a AFM.