PROTEST tăcut la MAI: Trei organizaţii civile au aprins candele şi au adus flori, după crimele din Caracal (VIDEO)

Reprezentanții a trei organizații civice alături de cetățeni sunt, la ora transmiterii știrii, în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne, unde au aprins candele și au adus flori, în memoria celor două adolescente, care ar fi fost răpite și ucise în județul Olt.

,,E un eveniment prin care noi ne cerem iertare, că doar atât putem să facem, noi, cetățenii României, să ne cerem iertare (…) pentru că, din păcate este o tragedie, de care voi ați aflat, noi am aflat, și sunt foarte multe în fiecare zi de care nu aflăm. Doar atât, să aprinzi două candele, să aduci 2 trandafiri pentru cineva care a murit degeaba.

Eu reproșez sistemului, statului român, că nu ne simțim în siguranță. Voi vă simțiți în siguranță? Acum câteva zile vorbeam cu soția, să meargă fiul singur la școală, singur la antrenament. Pot să-l mai las acum? Am încredere în autorități, dar sistemul nu funcționează. Cine evaluează, cum evaluează? (…) Vrem doar să ne creștem copiii în România, să fie în siguranță, iar statul să își facă treaba. De asta sunt acolo, de asta au făcut școli, de asta sunt specialiști. Asta vrem, doar atât. Și ne cerem iertare acestor doi copii”, a declarat Marian Rădună, reprezentant al organizației civice Rezistența.



Cei prezenți au aprins candele și au lăsat flori pe scările Ministerului Afacerilor Interne, în memoria celor două fete răpite și ucise în Caracal.



,,Am simțit nevoia să fim aici și să aprindem o lumânare pentru fetițele astea, pentru că trebuie să transmitem un mesaj foarte clar, apropo de ce se întâmplă în țara asta, pentru că lucrurile au luat-o razna foarte tare. Oamenii ăștia nu își fac treaba și este inacceptabil ca o clădire goală să fie păzită din toate părțile. Sunt deja zeci de polițiști și jandarmi aici, pregătiți de război, în 10 august a fost la fel, însă acolo unde trebuie să protejeze oamenii din țara asta nu sunt prezenți. Nu își găsesc timp. Se încurcă de mandate. (...) Trebuie ca odată pentru totdeauna lucrurile să intre în normalitate.



Am două fetițe mici și îmi e foarte teamă pentru ele. Mi-e foarte teamă pentru mine, pentru soția mea. (...) Cred cu tărie că acea fetiță putea să trăiască acum, la ora asta ea putea să fie în viață, dacă polițiștii își făceau treaba”, a mai spus Andi Cârlan, prezent în fața Ministerului Afacerilor Interne.

Alexandra, în vârstă de 15 ani, a fost dată dispărută miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgență 112, anunțând că este sechestrată.

Serviciul de Telecomunicații Speciale a transmis către anchetatori trei zone în care fata s-ar putea afla, STS precizând ulterior, într-un comunicat, că Alexandra a fost localizată în zona indicată de Serviciu în urma a două din cele trei apeluri la 112.

Cu toate acestea, polițiștii și anchetatorii au întârziat ore bune să intre în locuința principalului suspect, un bărbat de 57 de ani, pe numele său Gheorghe Dincă, din cauză că așteptau autorizația de percheziție, deși ar fi putut intra direct, potrivit legii. Pecheziția locuinței lui Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimei din Caracal a început după aproximativ trei ore de la momentul în care s-a obținut autorizația, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din anchetă.

În casa lui a fost găsit un bidon cu resturi umane și bijuterii în special inele, care i-ar fi aparținut Alexandrei.

Totodată, anchetatorii încearcă să identifice o a doua victimă, care se pare că a dispărut în urmă cu mai bine de o lună și care era din județul Dolj. Mihaela a plecat de acasă, din localitatea Dioști, județul Dolj, pentru a ajunge la Caracal și nu s-a mai întors. Tânăra de 19 ani este elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnic Costin D. Nenițescu, din Craiova. Rudele au dat-o dispărută pe fată, iar polițiștii o caută de mai bine de mai bine de trei luni.