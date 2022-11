Protestatarii iranieni sfidează amenințările cu pedeapsa capitală: Casa fostului ayatollah Khomeini a fost incendiată (VIDEO)

Protestele din Iran, care au intrat deja în a treia lună, se transformă tot mai mult într-o mişcare de contestare a regimului islamic, manifestanţii incendiid, potrivit unor filmuleţe care se răspândesc pe reţelele sociale, chiar casa fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, relatează Reuters.

Clipuri video care arată în flăcări casa natală a ayatollah-ului Ruhollah Khomeini, transformată în muzeu, au fost distribuite masiv pe reţelele sociale, iar activiştii susţin că aceasta a fost incendiată de protestatari. Reţeaua de activişti 1500Tasvir a declarat că incidentul a avut loc joi seara în oraşul natal al lui Khomeini, Khomein, la sud de capitala Teheran.

Reuters precizează că a verificat locaţia din două clipuri video folosind elemente de arhitectură şi clădirile învecinate şi par să se potrivească. Cu toate acestea, agenţia semi-oficială de ştiri Tasnim a negat că locuinţa lui Khomeini a fost incendiată, afirmând că doar un număr mic de persoane s-au adunat în faţa casei.

Videoclipurile arată însă zeci de oameni care aplaudă în timp ce o flacără se vede arzând într-o clădire.

„Informaţiile sunt o minciună, uşile casei regretatului fondator al Marii Revoluţii sunt deschise publicului”, a declarat agenţia de ştiri Tasnim.

Khomeini a murit în 1989, iar succesorul său, ayatollahul Ali Khamenei, se află sub o presiune intensă din cauza protestelor naţionale la care se strigă sloganuri prin care i se cere moartea.Filmuleţe postate de Tasvir arată că au avut loc marşuri în mai multe oraşe din provincia rebelă Sistan-Balucistan, inclusiv în capitala Zahedan, unde protestatarii au scandat „Moarte lui Khamenei”, în timp ce în Chabahar, manifestanţii au smuls şi călcat în picioare semnul unui bulevard care poartă numele ayatollahului Khomeini.

Protestele din Iran au izbucnit la 16 septembrie, după moartea tinerei Mahsa Amini în timp ce se afla în custodia poliţiei pentru moravuri pe motiv că nu ar fi purtat hijabul în mod corespunzător. Demonstraţiile actuale s-au transformat într-o criză de legitimitate pentru elita clericală, care a preluat puterea după ce revoluţia din 1979 l-a răsturnat de la putere pe şahul Mohammad Reza Pahlavi, un monarh aliat cu Occidentul.

Vineri, agenţia Tasnim a relatat că sunt manifestaţii pro-guvernamentale în oraşul Mashhad din nord-estul ţării, unde joi au fost ucişi doi membri ai miliţiei Basij. Alţi trei membri ai Gărzilor Revoluţionare şi un membru Basij au fost ucişi la Teheran, iar un Basiji şi un membru al poliţiei au fost ucişi joi în Kurdistan, potrivit aceleiaşi surse.

Protesters set fire the house of Islamic Republic founder Khomeini in the town of Khomein in Markaz province on Thursday night #MahsaAmini #مهسا_امینی #Iran pic.twitter.com/7dHd387y5I