Protoieria Sector 6 a oferit ghiozdane pentru 1280 de elevi: Să arătăm colaborarea dintre Biserică şi Şcoală

Protopopiatul Sector 6 Capitală a oferit luni, la început de an şcolar, ghiozdane pentru 1285 de elevi proveniţi din familii cu situaţie financiară precară. „Am ales să investim în viitorul ţării, deoarece copiii reprezintă viitorul nostru. Prin această acţiune am vrut să arătăm şi împreuna lucrare dintre Biserică şi Şcoală”, a spus pr. Protoiereu Costel Burlacu.

Elevii au fost selectaţi din cuprinsul şcolilor aflate pe teritoriul Sectorului 6.

„Din patruzeci de unităţi şcolare, treizeci şi trei ne-au transmis numărul de elevi cu dosare sociale, prvenind din familii cu venituri mici, monoparentale etc”, a declarat părintele Costel Burlacu.

Dacă la acţiunile precedente, ghiozdanele au fost achiziţionat cu sprijinul parohiilor din sector, anul acesta rechizitele au fost cumpărate din sponsorizări. Suma totală s-a ridicat la 120.000 lei.

„Mulţumim sponsorilor, oamenilor de bine care ne-au ajutat şi ne-au sprijinit financiar pentru realizarea acestui proiect, dar şi voluntarilor”.

Pentru siguranţa elevilor, ghiozdanele au fost dăruite reprezentanţilor şcolilor, acţiunea desfăşurându-se la Mănăstirea Chiajna, în aer liber. Fiecare ghiozdan a cuprins şi un set de 10 măşti de protecţie împotriva coronavirusului.

„Având în vedere contextul pandemic, anul acesta nu i-am mai chemat pe elevi. Am asigurat toate condiţiile de distanţare socială şi am invitat administratorul şcolii pentru a prelua sub semnătură ghiozdanele, pe profesorul de religie (Reprezentantul Bisericii în şcoală) şi, acolo unde s-a putut, reprezentantul părinţilor şi directorul sau directorul adjunct”, a spus Pr. Burlacu.

Protoieria Sector 6 a oferit în fiecare an rechizite elevilor aflaţi la începutul şcolii. Acţiunea evidenţiază buna colaborare între autorităţile locale şi protoierie.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu păstrăm tradiţia ca de la înfiinţarea Protoieriei Sector 6, la îndemnul şi prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de a intensifica relaţiile cu autorităţile locale, într-un parteneriat de suflet, zicem noi, între protoierie, Asociaţia Diaconia, Inspectoratul Teritorial al Sectorului 6, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6 etc”.

Anul trecut, protoieria a oferit, la început de an şcolar, 600 ghiozdane cu rechizite.