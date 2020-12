Purtătoarea de cuvânt a UDMR recunoaşte blocajul total: USR-PLUS merge cu propriul premier la Cotroceni, UDMR ar putea proceda la fel

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Hegedus Csilla, a anunţat, duminică, că runda de negocieri cu reprezentanţii PNL şi USR PLUS de la Vila Lac s-a încheiat, în condiţiile în care nu s-a putut conveni asupra persoanei premierului, astfel încât liberalii şi USR PLUS îşi vor prezenta candidaţi proprii pentru funcţia de prim-ministru la consultările convocate pentru luni, la Palatul Cotroceni, de către preşedintele Klaus Iohannis.

CITEȘTE ȘI: Cum să crești savoarea mâncării cu ajutorul unui pahar de vin roșu

"Negocierile coaliţiei s-au încheiat astăzi, nu am putut conveni asupra persoanei premierului. PNL şi USR-PLUS îşi sugerează candidaţii proprii de prim-ministru mâine la negocierile cu şeful statului. UDMR va lua decizia în privinţa Consiliului Reprezentanţilor Unionali pentru mâine dimineaţă", a scris pe Facebook Hegedus Csilla, care a făcut parte din delegaţia UDMR la negocierile de la Vila Lac.

Discuţiile între reprezentanţii celor trei formaţiuni au început sâmbătă dimineaţa, pe trei paliere: program de guvernare, structura Guvernului şi structura majorităţii parlamentare.



În cadrul discuţiilor purtate sâmbătă, echipele de negociere ale PNL, USR PLUS şi UDMR au stabilit structura programului de guvernare, se arată într-un comunicat de presă comun al preşedinţilor PNL, USR PLUS şi UDMR, transmis sâmbătă seara. Totodată, potrivit comunicatului menţionat, "s-au convenit coordonatele activităţii comune la nivel parlamentar care stau la baza funcţionării majorităţii".



De asemenea, reprezentanţi angrenaţi în negocierile referitoare la programul de guvernare au anunţat, sâmbătă, că au ajuns la înţelegere cu privire la capitolul Digitalizare al programului.



Luni, la Palatul Cotroceni, vor avea loc consultări ale şefului statului cu reprezentanţii formaţiunilor politice reprezentate în viitorul Parlament, în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru. Preşedintele Iohannis i-a invitat la consultări pe reprezentanţii PSD, PNL, ai Alianţei USR PLUS, Alianţei pentru Unirea Românilor şi UDMR, dar şi pe cei ai minorităţilor naţionale.