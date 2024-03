Pușcăriile românești, făcute de râs în presa internațională de un traficant de droguri: 'Fecale pe pereți, șobolani și șoareci peste tot“

Autoritățile din România au capturat, după un festival, cinci traficanți de droguri din Marea Britanie. Aceștia au fost condamnați, iar unul dintre ei, Dsane Elton Gregory, s-a plâns în presa britanică de condițiile întâlnite în Penitenciarul Poarta Albă din județul Constanța, unde este încarcerat. Elton a declarat pentru un ziar din Londra că sunt certuri constante acolo: "E o nebunie aici! Am văzut oameni atacați cu cuțite... Mâncarea este necomestibilă. Sunt șobolani și șoareci peste tot".

Elton Gregory susține că vacanța sa la festivalul de muzică Sunwaves din stațiunea Mamaia s-a 'transformat într-un coșmar', când un raid armat al poliției l-a prins 'în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit', într-un apartament cu doi traficanți de droguri. Cu toate acestea, autoritățile române sunt de altă părere: Autoritățile din România au capturat cinci traficanți de droguri din Marea Britanie, descoperind la locul percheziției sute de comprimate de ecstasy, cantități semnificative de canabis și cocaină, precum și multiple comprimate de MDMA . Toți cei cinci au fost condamnați, iar unul dintre ei este chiar Dsane Elton Gregory, potrivit Replica.

Traficantul condamnat zice că se afla 'în locul nepotrivit la momentul nepotrivit'

Elton se plânge în presa londoneză că „Poliția română înarmată a dat buzna în garsonieră cu focuri de armă" și că pastilele cu ketamină găsite erau ale sale, le folosea pentru depresie și că avea sedativul, folosit ca tranchilizant pentru cai, pentru uz personal.

Vorbind din Penitenciarul Poarta Albă, neagă că ar fi traficant de droguri și a spune că doar se afla 'în locul nepotrivit la momentul nepotrivit', după ce a plecat de la hotel pentru a aștepta în apartament cu prietenii săi înainte de festival. Elton a mai spus poliției că a vândut un singur plic de ketamină pentru 'niște bani rapizi', dar a susținut că acuzația împotriva lui pentru 'trafic de droguri de mare risc' este slabă. "Am fost la festival, am consumat droguri, îmi asum întreaga responsabilitate pentru asta, dar nu m-am implicat niciodată în niciun fel de trafic", a declarat el presei londoneze, căreia i s-a plâns de condițiile grele din închisoare.

Britanicul s-a plâns că nu s-a putut spăla și că românii l-au jefuit

După arestarea lui, Elton spune că a fost ținut într-o secție de poliție timp de trei luni, timp în care nu avea săpun cu care să se spele și că a făcut o infecție urinară. De asemenea, el a susținut că celula era infestată cu gândaci și că era inundată în mod regulat cu apă. "Era ca o temniță, a fost oribil. Încă mai am coșmaruri. Erau fecale umane pe pereți. Nu avea mai mult de trei metri pe trei metri... A fost greu să iau legătura cu familia mea și să le spun că sunt bine", și-a amintit el.

În cele din urmă, toți cei care au fost arestați la raidul de la apartamentul din Mamaia au fost acuzați de "trafic de droguri de mare risc", ceea ce presupune o pedeapsă maximă de 12 ani în România. Apoi au fost transferați în faimoasa închisoare Poarta Albă din județul Constanța. După ce a petrecut 21 de zile în carantină, timp în care Elton spune că deținuții români au "prădat" noii britanici și le-au răscolit gențile, Elton a fost mutat în camera în care se află de aproximativ șase luni. El susține că inițial erau 24 de persoane într-o cameră, cu grămezi de paturi suprapuse, dar un grup de cinci deținuți italieni au expus condițiile prin intermediul presei italiene și au fost mutați ulterior.

Elton spune că pentru britanici, prețurile din pușcărie sunt duble

"Este o nebunie aici", a spus Elton. "Am văzut oameni atacați cu cuțite. Unii gardieni au ras în cap pe cineva care avea în mod clar dificultăți de învățare, ca o umilință în fața tuturor... Există în mod constant certuri... Mâncarea este necomestibilă. Sunt șobolani și șoareci peste tot. Există gândaci. Am stat două săptămâni fără duș, iar mirosul era insuportabil. Facem un duș de trei ori pe săptămână și ne spun că trebuie să facem duș cu un ceainic.

Totul aici este condus de o ierarhie. Sunt români cu nimic tratați ca niște gunoaie, iar noi suntem tratați mai jos. Speranța mea este un tratament mai bun și un fel de schimbare. Știu că într-o zi mă voi întoarce acasă. Este greu să mă uit la asta acum. Standardele de aici sunt atât de inumane, nu mai poate continua așa. Este atât de supraaglomerat și violent".

În loc să mănânce mese care sunt "vechi de două-trei zile", Elton a fost sprijinit de familia sa pentru a cumpăra mâncare de la un magazin din închisoare. Dar el susține că 'orice cumpără englezii, prețul crește'. El a spus că o conservă de sardine și-a dublat prețul de când se află acolo. "Nu toată lumea își poate permite. Nu toată lumea este norocoasă să aibă o familie care să o întrețină", a adăugat el.

Educația în închisori: de recitat, lunar, o poezie de pe Google

Elton a mai spus că singura educație pe care o primesc deținuții este atunci când li se cere să recite, o dată pe lună, o poezie pentru copii în limba engleză "scoasă de pe Google". El a adăugat că a primit vizite din partea unui reprezentant al Ministerului britanic de Externe, dar că acestea au scăzut în ultimele luni.

După nouă luni petrecute în sistemul penitenciar brutal din România, Elton a declarat că 'nu a avut de ales' decât să urmărească o reducere a pedepsei. Fiind la curent cu sentința lungă dată unui alt britanic acuzat de trafic de droguri și cu oferta unei "căi mai simple" din partea singurului judecător român care trebuia să decidă soarta sa, Elton a pledat vinovat în speranța de a obține patru ani, din care avocatul său a declarat că va ispăși cel puțin două treimi.

"Am fost forțat să pledez vinovat... Am văzut alți oameni nevinovați care au pledat vinovați. Oamenii de aici spun că trebuie să pledezi vinovat sau exagerează sentința... Nu pot face față la șase ani. Nu știu ce m-aș face din punct de vedere mental. Am pledat vinovat din disperare", s-a plând bărbatul publicației britanice.