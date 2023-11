R. Bogdan, după ce Ciolacu nu-l mai vrea la ședințele Coaliției: 'S-a înscris Marcel Ciolacu în PNL? Că asta e un breaking news!'

Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, susține că nimeni nu-i poate interzice să participe la ședințele coaliției, asta pentru că este prim-vicepreședintele partidului.

„S-a înscris Marcel Ciolacu în PNL? Că asta e un Breaking News, dacă s-a înscris. Eu sunt ales de 5.000 de oameni, reprezentant al celor 240.000 de membri ai PNL, ca prim-vicepreședinte al PNL cu cel mai mare număr de voturi după președinte. Practic, sunt al doilea om votat, având în vedere că secretarul general este votat doar de Consiliul Național, care este format din 650 de membri. Tot atunci, Consiliul Național, reieșit în urma congresului a hotărât ca cei patru prim-vicepreședinți ai partidului și secretarul general, plus președintele ales al partidului, să participe în Consiliul de Coordonare al Coaliției”, a spus Rareș Bogdan, la postul Digi24.

„Cred că a fost doar o vorbă aruncată, nimic altceva. Atât timp cât sunt prim-vicepreședinte al PNL nimeni nu-mi poate interzice. Sigur, datorită programului meu, pentru că am văzut că alte televiziuni foarte prietene cu PSD erau foarte acide, spunând că nu am participat, păi e greu, pentru că nu pot fi și la Parlamentul European și în București.

Eu am spus niște lucruri, am cerut lămuriri, nu am denamitat nimic, am fost vocea PNL. Ca să ai bani să dai pensii, salarii, să plătești bugetari trebuie să ai companii private care să aducă plus valoare. Dacă dinamitezi cu impozite, taxe, scoți facilități pentru companiile private românești și străine nu mai ai bani la buget”, a mai spus liberalul.

Bogdan spune că nu vrea o rupere a coaliției: „Doresc ca PNL să fie respectat, vocea PNL să fie respectată și drepturile PNL să fie aceleași cu ale PSD. Nu putem fi vioara a doua într-o coaliție”, aconcluzionat Rareș Bogdan.

Ce spune Ciucă

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a comentat joi, la sediul partidului, tensiunile din interiorul coaliţiei în urma declaraţiilor recente venite din ambele partide, el arătând că ”nu sunt într-o situaţie în care să se suporte sau să nu se suporte unii pe alţii” şi că respectul trebuie să fie reciproc. ”Ne-am asumat să facem acest construct politic, mergem cu el până la capăt. Nu cred că ne putem permite, nici PNL, nici PSD, să producem un dezechilibru politic”, a spus Ciucă, relatează News.ro.

”Nu este normală niciun fel de astfel de discuţie într-o coaliţie. O coaliţie trebuie să se bazeze pe respect între parteneri şi atunci respectul se concretizează şi în ceea ce înseamnă anumite comportamente, mai ales în spaţiul public”, a spus preşedintele PNL, la sediul partidului, despre schimbul de replici între Rareş Bogdan şi premierul Marcel Ciolacu.

Întrebat despre declaraţia premierului Marcel Ciolacu, potrivit căreia Rareş Bogdan nu ar trebui să mai participe la şedinţele coaliţiei, Ciucă a spus: ”Respectul trebuie să fie reciproc, nu doar de o parte sau de cealaltă”. ”Eu sunt convins că, aşa cum am găsit soluţii până acum şi am înţeles că mai presus de orice astfel de reacţie personală şi orgoliu personal este rolul nostru să continuăm să guvernăm şi să asigurăm stabilitatea ţării, să putem să finalizăm toate obiectivele pe care ni le-am propus. Urmează să venim cu bugetul, să avem o construcţie bugetară pentru anul 2024 aşa cum s-a asumat în coaliţie, şi atunci ne trebuie linişte şi trebuie să gândim ceea ce trebuie să facem”, a completat Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL a confirmat că a vorbit cu premierul Marcel Ciolacu după acest scandal. ”Imaginea coaliţiei este afectată de astfel de schimburi între membrii celor două partide, în sensul în care ieşim în spaţiul public cu subiecte absolut marginale faţă de ceea ce avem voi de făcut”, a comentat Ciucă. Nicolae Ciucă a fost întrebat şi cum comentează afirmaţia lui Rareş Bogdan, că atmosfera în coaliţie a devenit una insuportabilă pentru PNL. ”Aici este absolut obligatoriu să înţelegem că nu suntem într-o situaţie în care să ne suportăm sau să nu ne suportăm unii pe alţii. Ne-am asumat să facem acest construct politic, mergem cu el până la capăt. Nu cred că ne putem permite, nici PNL, nici PSD, să producem un dezechilibru politic în acest moment”, a afirmat Ciucă.