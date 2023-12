Rafael Nadal îşi moderează aşteptările înaintea revenirii în circuit

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, fostul lider al clasamentului ATP, aflat acum pe locul 664 mondial, îşi moderează aşteptările înaintea revenirii sale în circuit, la începutul anului viitor, informează AFP.

Campionul iberic a făcut senzaţie, vineri, când a anunţat că va reveni pe terenurile de tenis în Australia, cu ocazia turneului de Brisbane (31 decembrie - 7 ianuarie), înaintea primului Grand Slam al anului, care va avea loc luna viitoare la Melbourne, potrivit Agerpres.

Anunţul său a generat entuziasm, însă, la 37 de ani, Nadal avertizează că nu vrea să-şi ceară ceea ce şi-a impus de-a lungul carierei.

"A trecut mult timp de când nu am jucat, aşa că mai presus de toate sper să simt din nou această presiune, această emoţie, aceste temeri, aceste îndoieli", afirmă Nadal într-un videoclip postat luni pe reţelele de socializare."Aştept de la mine să nu mă aştept la nimic anume. Este adevărul. Să am capacitatea de a nu mai cere de la mine ceea ce mi-am cerut de-a lungul carierei", subliniază el.Nadal nu a mai disputat niciun meci oficial din 18 ianuarie, când s-a înclinat în faţa americanului Mackenzie McDonald în turul al doilea al Openului Australiei 2023.El s-a confruntat cu o accidentare la şold în timpul competiţiei de la antipozi, iar de atunci a fost supus unei intervenţii chirurgicale. Spaniolul a indicat de mai multe ori în ultimele luni că sezonul 2024 va fi ultimul din cariera sa, cu o posibil dublă prezenţă pe terenurile de la Roland Garros, arena sa favorită, unde a cucerit 14 dintre cele 22 de trofee de Mare Şlem din palmaresul său.În afara turneului de Grand Slam din circuitul profesionist de tenis, la Roland Garros se va desfăşura anul viitor şi turneul olimpic de tenis din cadrul JO 2024 de la Paris."Sunt într-un moment diferit, într-o situaţie diferită şi pe un teritoriul necunoscut. Am interiorizat ceea ce mi-am impus toată viaţa, să cer de la mine maximum. Acum chiar sper să reuşesc să nu mai fac asta, să nu mai cer mai mult de la mine, să accept că lucrurile vor fi foarte dificile la început, să îmi acord timpul de care am nevoie, să mă iert dacă lucrurile merg prost la început, ceea ce este o posibilitate foarte mare", a mai spus Nadal."Va fi probabil un viitor nu prea îndepărtat în care lucrurile s-ar putea schimba dacă îmi păstrez entuziasmul, spiritul de muncă şi dacă fizicul răspunde", conchide tenismanul spaniol.