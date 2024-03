Rareș Bogdan dezvăluie datele PNL: 'Am văzut un meteorit, pe domnul Piedone. Are peste 30%!'

Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, susține că Popescu Piedone - candidat la Primăria Capitalei - are în momentul de față ăeste 30% din informațiile pe care le au liberalii.

„Am văzut un meteorit, domnul Cristian Popescu Piedone, are peste 30%. Cert e că în acest moment, din cercetările pe care le avem, o parte din electoratul PNL 23-24% e îndreptat spre Nicușor Dan. (...) Ce e interesant e că în cazul unei cadidaturi din partea doamnei Firea electoratul liberal se mută spre Nicușor Dan, iar doamna Firea ar lua de la bazinul PNL destul de puțin. Chestiunea se întâmplă și dacă e candidat PNL, chiar dacă PSD are bazin mai mare la București, e un electorat care se mută într-o proporție destul de mare spre Popescu Piedone, rapid. Deocamdată nu am văzut transferurile de votanți de la sectoare”, a spus Bogdan.

Sondajul anunțat de Nicușor Dan

Vă reamintim că Nicușor Dan a publicat, luni, 11 martie, un sondaj în care Popescu Piedone era favorit în cursa pentru alegerile locale din Capitală. Conform sondajului, Piedone ar obține 40,4%, chiar dacă ar candida numai cu sprijinul PUSL, iar alianța PSD-PNL ar avea un alt candidat. Pe locul 2 s-ar clasa Nicușor Dan cu 39,3%, susținut de Alianța Dreapta Unită. Pe locul 3 s-ar clasa Sebastian Burduja cu 16%, chiar dacă ar fi susținut de alianța PSD-PNL (mai multe, aici).

Reacția lui Piedone la sondajul lui Nicușor Dan

"Sondajul ăsta, otrăvit şi hoţ, publicat de Nicuşor Dan, este un sondaj extrem de măsluit. Eu am campanii cât are el ani de viaţă. Nu poate să îmi spună mie într-un sondaj că alianţa AER- Partidul Verde are 3,9% şi AUR are 4,1%. Este imposibil!”, a spus Piedone.

Ce spune Firea

Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, s-a declarat încântată, luni, la Antena 3, de faptul că în urma discuțiilor din coaliția de guvernare și a sondajelor de opinie a devenit „prima opțiune” a social-democraților pentru a candida la Primăria Generală a Municipiului București.

„Din punctul meu de vedere este decizia cea mai corectă şi care arată respect faţă de Bucureșteni. Alegerile locale sunt încărcate cu o doză mare de subiectivism şi persoana contează foarte mult. Contează şi echipa politică din care provii, pentru că orice primar are nevoie de majoritate în Consiliul General, dar se pune foarte mult accent pe persoană pe personalitatea candidatului care va intra în cursa electorală. În absolut toate orașele mici până la Capitală, gospodarul acelei localități sau acelei aglomerări urbane este direct opțiunea electoratului ca şi persoană. Apoi este urmărită legătura acelei persoane cu o formațiune politică tocmai pentru a sigura o stabilitate în ceea ce privește actul administrativ”, a reacționat, luni seară, Gabriela Firea.