Răzvan Lucescu (PAOK) - Acum sunt suporterul lui Olympique Marseille

"Acum sunt suporterul lui Olympique Marseille şi vreau ca ei să câştige", a declarat Lucescu pentru postul de televiziune Canal+ Sport, după partida de la Salonic.La finalul meciului tur, din Franţa, tehnicianul român i-a sfătuit pe fanii clubului francez să nu facă deplasarea în Grecia pentru a asista la manşa secundă, ca urmare a incidentelor ce au avut loc în tribunele Stade Velodrome şi pe care UEFA urmează să le analizeze şi să ia o decizie pe 19 aprilie.Luni, autorităţile elene au cerut Uniunii europene de fotbal să le interzică fanilor francezi să asiste la meciul de la Salonic. În urma acestei solicitări, unul dintre principalele grupuri de suporteri ai lui Olympique Marseille a anunţat că şi-a anulat deplasarea în Grecia."Este o lecţie bună pe care suporterii noştri au dat-o suporterilor voştri de la Olympique Marseille. Toată lumea se teme să vină aici, toată lumea se teme să joace aici, dar a fost o atmosferă foarte frumoasă pentru un meci de fotbal. La fel ar trebui să fie şi la Marsilia", a estimat Lucescu la finalul meciului de joi."Din punctul meu de vedere, Olympique Marseille este o echipă foarte bine organizată, cu jucători buni, de calitate. Aş putea spune deci că o văd ca pe o favorită", a adăugat antrenorul lui PAOK Salonic.''Această experienţă europeană ne va aduce mult. Vom învăţa din acest meciuri şi de la aceste adversare. Asta ne va aduce încredere. Cu o jumătate de ocazie, aceste echipe produc ceva. Marseille are un buget foarte mare, joacă într-unul dintre cele mai bune campionate şi are foarte multă calitate. Sunt foarte mândru de jucătorii mei şi de munca lor'', a mai spus Lucescu.Tehnicianul român a afirmat că ''Marseille a avut nevoie de erori de arbitraj în tur'' pentru a câştiga, deşi PAOK a jucat ''de la egal la egal cu ei''.''Nu au avut aşa multe ocazii, dar calitatea extraordinară a lui Payet i-a permis să marcheze de două ori. Nu sunt fericit, dar felul în care am jucat m-a satisfăcut. Sunt foarte dezamăgit, pentru că am fost foarte aproape de un rezultat uriaş. Ieşim cu capul sus, am avut ocazii imense, iar (portarul) Mandanda a făcut un meci mare. Nu-mi aduc aminte alte adversare ale lui Marseille care să aibă atâtea ocazii. În ansamblul celor două meciuri, în termeni de joc, am pierdut o repriză, am câştigat două, iar în ultima a fost egalitate'', a concluzionat Lucescu.Olympique Marseille va înfrunta în semifinalele Europa Conference League formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, care a eliminat în sferturile de finală echipa cehă Slavia Praga.