Răzvan Pîrcălabu (lupte): A fost un an bunicel, cu două medalii la Mondiale şi un titlu european

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a caracterizat anul 2022 ca fiind "bunicel" din punct de vedere al performanţelor, sportivii reuşind să câştige două medalii la Mondiale şi un titlu european în premieră pentru luptele feminine româneşti.

"A fost un an bunicel. Am început bine, cu primul titlu european pentru luptele feminine româneşti, apoi am organizat o serie de competiţii importante în vara acestui an, Campionatul European de U17 şi Campionatele Mondiale de lupte pe plajă la U17 şi U20. L-am avut pentru o săptămână oaspete pe preşedintele federaţiei internaţionale, Nenad Lalovic, iar cu ocazia prezenţei dumnealui am inaugurat şi Academia de lupte Steaua Bucureşti 'Marin Pîrcălabu', la stadionul Steaua. A fost o bucurie mare pentru mine şi familia mea, în plan personal, o academie unde se antrenează deja peste 60 de copii, iar din primăvara anului viitor sperăm chiar să dublăm numărul. A fost un an bunicel, încununat cu două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de seniori din luna septembrie, de la Belgrad, o serie de medalii la Campionatele Europene de cadeţi şi campionatele mondiale pentru toate grupele de vârstă, lucru care mă bucură. Pentru că asta înseamnă că avem continuitate şi schimbul de generaţie este asigurat şi prinde contur ceea ce va însemna Paris 2024", a declarat Pîrcălabu pentru AGERPRES.





În ceea ce priveşte problemele cu care s-a confruntat federaţia în acest an, Pîrcălabu a spus că s-a obişnuit cu acestea şi că încearcă mereu să le rezolve: "Din punct de vedere al problemelor, trăim în România şi nu este nimic concret. Când nu ai baze de pregătire care să îţi asigure continuitatea... Probleme sunt tot timpul, dar ne-am obişnuit cu ele şi nici nu prea îmi place mie să mă vait. Încerc să rezolv totul cu ceea ce am", potrivit Agerpres.



Pentru 2023, preşedintele Federaţiei Române de Lupte şi-ar dori ca la Campionatele Mondiale cât mai mulţi sportivi să obţină calificarea la JO de la Paris.



"2023 este an preolimpic şi în toamnă avem, tot la Belgrad, Campionatele Mondiale, cu calificări pentru Jocurile Olimpice. Eu îmi doresc cât mai mulţi calificaţi, ce pot să îmi doresc mai mult? Vreau cât mai mulţi calificaţi de la Mondiale şi în primăvara lui 2024 să pregătim celelalte turnee de calificare mai relaxaţi", a afirmat Pîrcălabu.



Oficialul FRL spune că se va declara mulţumit dacă România va participa la JO de la Paris cu mai mulţi luptători decât la ediţia precedentă de la Tokyo.



"Dacă vom depăşi cu unul numărul de calificaţi de la Tokyo, eu sunt foarte mulţumit. Dar nu mai vreau să fac niciun pronostic. Vreau să muncim la fel de bine ca şi până acum, să asigurăm continuitate în pregătire sportivilor, să le asigurăm cele mai bune condiţii, ca şi până acum. Nu mai vreau să vorbesc despre obiective de performanţă, doar vreau să îi asigur pe toţi iubitorii de lupte din România că vom continua pe aceeaşi linie hotărâtă, cu organizări de competiţii internaţionale majore, cu stagii de pregătire în străinătate foarte moderne şi cu sparring-partneri puternici pentru sportivii noştri. Şi că ne vom dedica în continuare pentru ceea ce înseamnă marea performanţă", a completat preşedintele federaţiei.



Răzvan Pîrcălabu a făcut şi un top al celor mai buni luptători în 2022, condus de Alin Alexuc, dar şi al sportivilor români, în fruntea acestuia poziţionându-l pe înotătorul David Popovici.



Foto: (c) ANDREJ CUKIC / EPA



"La lupte îl avem pe Alin Alexuc cel mai bun sportiv, medaliat cu bronz la categoria grea la Campionatele Mondiale de seniori, la lupte greco-romane. La fete, o avem pe Andreea Ana, prima campioană europeană de senioare pentru România din istorie. O avem şi pe Alina Vuc, locul 5 la Campionatele Mondiale şi medalie de bronz la Campionatele Europene anul acesta. În plus avem o serie de copii valoroşi care vin din urmă. Suntem în regulă, deşi sigur că ne dorim cât mai mulţi candidaţi la podiumul mondial şi pentru asta muncim. Iar în ceea ce priveşte sportul românesc, trebuie să fim corecţi, David Popovici e locul întâi, pe locul doi fetele de la canotaj, Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, şi pe locul trei Cătălin Chirilă, de la canoe. Şi locul patru, pentru că aşa este normal, să pun şi maieul meu, nu numai cămaşa, Alin Alexuc. Iar pe locul cinci, fata de la box, Lăcrămioara Perijoc", a mai spus Răzvan Pîrcălabu.

România a participat cu 15 sportivi la Campionatele Mondiale din acest an, de la Belgrad, câştigând medalii de bronz prin Alin Alexuc-Ciurariu (cat. 130 kg, greco-romane) şi Alexandra Anghel (cat. 72 kg).





Ultima medalie a României la Campionatele Mondiale fusese câştigată de Alina Vuc (cat. 50 kg), argint la ediţia din 2019, desfăşurată Nur-Sultan (Kazahstan). Vicecampioană mondială în 2017 şi 2019, Alin Vuc, s-a clasat în acest an pe locul 5 la cat. 50 kg la mondiale, fiind învinsă în meciul pentru medalia de bronz de americanca Sarah Ann Hildebrandt, medaliată cu bronz la JO 2020 şi dublă medaliată cu argint la Mondiale.



La Europenele desfăşurate la Budapesta, România a încheiat competiţia cu patru medalii, aurul câştigat de Andreea Beatrice Ana (cat. 55 kg), argintul cucerit de Nicu Samuel Ojog (cat. 87 kg, greco-romane) şi cele două medalii de bronz, obţinute de Alina Vuc (cat. 50 kg) şi Kriszta Incze (cat. 65 kg).

Alţi cinci luptători români s-au clasat pe locul 5, după ce au pierdut meciurile pentru medaliile de bronz: Zurab Kapraev (cat. 74 kg, libere), Cătălina Axente (cat. 76 kg), Alexandra Nicoleta Anghel (cat. 72 kg), Denis Florin Mihai (cat. 55 kg, greco-romane) şi Răzvan Arnăut (cat. 60 kg, greco-romane).



În martie, delegaţia României a încheiat Campionatele Europene U-23 de lupte de la Plovdiv cu cinci medalii, aurul câştigat de Andreea Beatrice Ana (cat. 55 kg), argintul cucerit de Amina Roxana Capezan (cat. 65 kg), Maria Larisa Niţu (cat. 72 kg) şi Krisztian Biro (cat. 74 kg, lupte libere) şi bronzul obţinut de Denis Florin Mihai (cat. 55 kg, greco-romane).



În schimb, România nu a obţinut nicio medalie la Campionatele Mondiale Under-23 de la Pontevedra (Spania), în octombrie.



România a obţinut o singură medalie la Campionatele Mondiale Under-20 de la Sofia, din august, argint prin Denis Florin Mihai la cat. 55 kg (greco-romane).



România a totalizat şase medalii la Europenele U20 de la Roma, din iulie, două de argint, prin Denis Florin Mihai (cat. 55 kg) şi Patrik Iulian Gordan (cat. 87 kg), la greco-romane, şi patru de bronz, prin Ana Maria Pîrvu (cat. 50 kg), Georgiana Carla Lircă (cat. 57 kg), Elena Irina Margaş (cat. 76 kg), la feminin, respectiv Georgian Florin Tripon (cat. 97 kg), la lupte libere.



România a obţinut trei medalii la Campionatele Mondiale Under-17 de la Roma, în iulie, una de argint şi două de bronz. Maria Magdalena Panţîru a obţinut argintul la cat. 65 kg, iar verişoarele Diana Luminiţa Voiculescu (cat. 40 kg) şi Alexandra Voiculescu (cat. 46 kg) au câştigat medalii de bronz.



România a organizat în 2022 Campionatele Europene de lupte Under-17, în perioada 13-19 iunie, la Sala Polivalentă din Bucureşti, competiţie la care sportivii români au câştigat patru medalii, două de aur, una de argint şi una de bronz. Medalii de aur au câştigat Gabriel Eduardo Stan, la cat. 92 kg, greco-romane, şi Sabina Nicoleta Petrache, la cat. 61 kg, Alexandra Voiculescu a obţinut argintul la cat. 46 kg, iar Bianca Mariana Iancău a luat bronz la cat. 40 kg.



Tot în acest an, România a fost gazda Campionatelor Mondiale de lupte pe plajă Under-20, pe Plaja Neversea din Mamaia, competiţie în cadrul căreia sportivii români au cucerit 13 medalii, 6 de aur, 4 de argint şi 3 de bronz. La Mondialele de lupte pe plajă Under-17, desfăşurate tot la Mamaia, România a cucerit 9 medalii, 4 de aur, 3 de argint şi 2 de bronz.