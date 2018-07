Reacția liderului UDMR după decizia de revocare a șefei DNA: 'Eram convins. Iohannis a respectat decizia CCR. Punct'

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, luni, că era convins că preşedintele Klaus Iohannis va respecta decizia Curţii Constituţionale privind revocarea şefului DNA, Laura Codruţa Kovesi, precizând că o instituţie puternică nu stă într-un om.

Klaus Iohannis a SEMNAT decretul de revocare al Laurei Codruța Kovesi / VIDEO



"De câte ori am răspuns, am spus că sunt convins că preşedintele va respecta decizia Curţii Constituţionale. Indiferent dacă ne place sau nu ne place, dacă nu respectăm deciziile Curţii Constituţionale pornim cu paşi repezi spre anarhie. Deci, eu eram convins că va respecta această decizie, era o chestiune de timp. O instituţie puternică funcţionează aproape indiferent de cine este condusă, deci nu trebuie să personalizăm, să spunem că doar o singură persoană este capabilă să conducă o instituţie. DNA fiind o instituţie importantă, dacă regulile sunt clare, dacă legile sunt, dacă funcţional construcţia este foarte bine făcută, atunci nu am ce să zic, că se va întâmpla o mare tragedie. Deci, atât pot să vă spun, că a respectat decizia Curţii. Punct", a declarat Kelemen Hunor pentru AGERPRES.



Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA.