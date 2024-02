Respect România neștiută

RESPECT ROMANIA NESTIUTA

Vreau sa incep acest articol prin a sublinia ca Romania a evoluat enorm fata de anii de inceput ai tranzitiei. Chiar daca nu putem omite greselile care s-au facut, consider ca trebuie sa fim mandrii de tot ceea ce am reusit in acesti 34 de ani. Mai avem un drum lung de parcurs, dar cred cu tarie ca in cateva decenii vom fi la masa bogatilor din Vest daca vom continua sa jucam cu inteligenta cartile pe care le avem.

Putina lume isi aduce aminte ca in era comunista Iugoslavia conturata de Tito reprezenta un reper pentru toate statele din estul Europei. Avand o economie de piata libera in anumite sectoare, alaturata centralizarii de stat predominanta in majoritatea tarilor raliate la comunism, Iugoslavia reprezenta pentru multi dintre noi un model demn de urmat. In fapt, cifrele din anul 1989 ne arata un PIB de peste 120 de miliarde dolari inregistrat de Iugoslavia comparativ cu Romania care se situa putin peste 50 de miliarde dolari.

Au urmat anii tulburi ai tranzitiei in care americanii pregatisera un scenariu evolutiv similar pentru cele doua state.

In cazul Iugoslaviei, lucrurile s-au petrecut conform planului, in cazul nostru, NU. Chiar daca nimeni nu are curajul sa admita, dominati fiind de ignoranta si lasitate, clasa politica din anii ‘90 a dat peste cap planul gandit de marele licurici pentru Romania. Mult contestatii politicieni de la inceputul tranzitiei au fost capabili sa dejoace planul mizerabil de rediscutarea a Trianonului, impins agresiv de unguri si validat prin declaratiile lui Mitterand. Imi asum total cand spun ca altul ar fi fost traseul Romaniei daca dreapta ar fi castigat in anul de gratie 1992, Transilvania fiind comoara oferita Vestului pentru realizarea demarcatiei pe Carpati imaginata de Huntington. Romania si Moldova ar fi ramas doar un culoar sarac de demarcatie intre Rusia si Europa, perfect pentru orice harta militara a NATO.

Am fost destepti si perversi, toti cei care s-au ocupat de dejucarea acestui plan merita statui intinse pe tot teritoriul Romaniei.

De la politicieni la servicii secrete, cu totii au fost abili in a dejuca marea incercare nevazuta de dezradacinare a tarii. Astazi dupa 34 de ani cifrele arata ca am castigat batalia. Daca Romania se situeaza la un PIB de 350 miliarde de dolari, toate statele componente din fosta Iugoslavie (Serbia, Croatia, Slovenia, Macedonia de nord, Bosnia Hertegovina si Muntenegru) ajung la un PIB de 270 de miliarde dolari impreuna. Deci am plecat cu un nivel al PIB-ului de aproximativ 45% din cel al Iugoslaviei in 1989, pentru a ajunge astazi la un PIB mai mare cu 30% fata de cel al tarilor care s-au rupt din fosta Iugoslaviei.

Asa ca dragii mei, nationalismul adevarat si respectul fata de Romania este cel nevazut.

El este reprezentat de negocieri secrete, de oamenii providentiali care au reusit sa neutralizeze lobby-ul unguresc puternic din America, de politicienii care au adus UDMR in guvernul Romaniei pentru a-l indeparta de Budapesta si tot asa. Nationalismul de astazi reprezentat de niste galeristi este doar o rusine si o pata asupra istoriei adevarate a acestei tari. Acea istorie despre care niciun deontolog nu are curaj sa scrie din prostie sau ignoranta, acea istorie care explica de ce Romania intreaga a fost salvata de stanga de la putere din anii ‘90, acea istorie care releva de ce ambasada Americii nu poate ierta PSD niciodata. Romania trebuia sa fie un hoit jupuit de toti, care sa se zbata intre saracie si neantul istoriei.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App