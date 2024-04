Rochii ale prinţesei Diana, expuse la Hong Kong înainte de licitaţie

Colecţia de rochii, pantofi şi genţi, toate amintiri ale momentelor trăite de pinţesă, este expusă de joi într-o expoziţie de 12 zile într-un centru comercial din Hong Kong.

Piesele vor fi apoi expuse în Irlanda înainte de a fi scoase la licitaţie în 27 iunie.

Prinţesa de Wales, care a murit într-un accident de maşină la Paris în 1997, a stabilit tendinţele modei "de fiecare dată când se îmbrăca şi ieşea în oraş", a declarat pentru AFP Martin Nolan, directorul casei Julien's Auctions din California.

Jacheta galbenă, creată de Catherine Walker, ar putea ajunge până la 50.000 de dolari la licitaţie, în timp ce o rochie de seară din tul albastru, cu stele, ar putea ajunge până la 400.000 de dolari.

Lady Di a purtat această rochie de seară strălucitoare, creată de Murray Arbeid, la premiera spectacolului "The Phantom of the Opera", în 1986, în West End din Londra.

Joi, vizitatorii s-au înghesuit în micul spaţiu expoziţional, oprindu-se să citească povestea din spatele fiecărei ţinute.

Un comerciant în vârstă de 65 de ani, care spune că se numeşte Fung, îşi aminteşte de mulţimile care au umplut străzile din Hong Kong atunci când a fost vizitată de Prinţesa Diana în 1989. Diana era carismatică, atentă şi darnică. De aceea, mulţi locuitori din Hong Kong o respectau", a spus el.

Printre piesele expuse se numără o rochie de seară din mătase şi dantelă, creată de Victor Edelstein, şi o rochie roz cu flori creată de Catherine Walker, pe care Diana a purtat-o în 1991.

Ţinutele sunt atât "obiecte tangibile, cât şi subiecte de conversaţie" care încă îi fascinează pe admiratorii prinţesei, a subliniat Nolan. "Oamenii sunt încă îndrăgostiţi de Diana ca şi cum ar fi fost aici cu noi astăzi, iar asta este incredibil", a adăugat el.

În 2023, casa de licitaţii Julien's Auctions a vândut o rochie de seară a Dianei pentru suma record de 1,14 milioane de dolari.

Şi pentru generaţia tânără, Diana ocupă un loc notabil în cultura pop, dezvăluie Kathleen, o tânără specializată în marketing digital. Această infatuare s-ai putea datora parţial serialului de succes de pe Netflix "The Crown", crede ea.

"Stilul ei ar putea reveni la modă", a declarat ea pentru AFP, considerând că expoziţia a făcut legătura între "modă şi istorie. Nu este acelaşi lucru cu a vedea doar fotografii".