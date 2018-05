România, SOMATĂ de UE să restituie şoferilor banii plătiţi pe taxa auto. Termenul LIMITĂ

România a fost somată de Uniunea Europeană, printr-o adresă oficială,să se alinieze la legislaţia europeană privind retituirea taxei auto plătite de românii care şi-au cumpărat maşini din străinătate. Dacă ţara noastră nu se conformează cerinţelor UE, riscă un proces la Curtea Europeană de Justiţie şi poate plăti chiar sancţiuni.

"Comisia Europeana a decis astazi (joi, n.r.) sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru ca nu asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre. Dat fiind ca normele romanesti aplicabile restituirii taxelor nu respecta principiile cooperarii loiale, echivalentei si efectivitatii, este incalcata legislatia UE (articolul 110 din TFUE). In cazul in care Romania nu ia masuri in urmatoarele doua luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autoritatilor romane", se arata intr-un comunicat dat publicitatii de institutia UE .