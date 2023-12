Cunoscutul portal de știri Goal.com a inclus România în top 10 favorite la câștigarea EURO 2024 după stabilirea grupelor. Ceea ce este și mai interesant este că România este văzută cu șanse mai bune decât campioana en-titre Italia, țara gazdă Germania ori Croația.

Goal.com a realizat un clasament al favoritelor la câștigarea EURO 2024, ținând cont de forma de moment. Și România ocupă o poziție pe care puțini o așteptau: locul 9.

"România este din nou în creștere! Edward Iordănescu a făcut minuni cu o echipă care nu a reușit să se califice la Cupa Mondială din 2022, după ce a mai ratat și EURO 2020 și Cupa Mondială 2018. România a remizat în patru din primele opt meciuri din preliminarii, dar a terminat pe val, învingând Israelul cu 2-1 pentru a obține biletele pentru Germania înainte de a învinge apoi Elveția pentru a-și asigura primul loc în Grupa I. Iordănescu nu are un lot deosebit de puternic și îi lipsește un marcator prolific. Totuși, Denis Alibec, Valentin Mihăilă și Nicolae Stanciu au marcat de trei ori fiecare în calificări, în timp ce apărarea a fost uriașă, cu gol primit de doar cinci ori în 10 meciuri", scrie Goal.com.

Top 10 favorite în viziunea Goal.com:

Franța Portugalia Anglia Belgia Spania Turcia Ungaria Olanda România Austria

România, a 18-a favorită la casele de pariuri sportive

Pe site-urile de pariuri sportive (18+) România nu se regăsește în top 10 favorite la câștigarea EURO 2024. Trupa lui Edward Iordănescu are cota 201.00 să câștige trofeul și este văzută cu șanse mai bune decât țări ca Grecia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Albania, Georgia, Finlanda ori Israel (unele dintre aceste echipe vor trebui să joace barajul din martie).

În același timp, România are cota 51.00 să joace finala de la EURO 2024. Cât privește o imagine mai realistă, adică ieșirea din grupe, România are cota 2.35 să termine pe unul din locurile 1-2 și 8.00 să câștige grupa. Interesant este că aceleași șanse le are și câștigătoarea play-off-ului B din Liga Națiunilor, în timp ce Slovacia este văzută cu șanse mai mici: 2.60 să termine pe primele 2 locuri și 9.00 să câștige grupa. De departe, Belgia este favorită: are 1.05 să termine pe locul 1-2 și 1.35 să câștige grupa.

Principalele favorite la câștigarea EURO 2024:

Anglia - cota 4.50

Franța - cota 4.50

Germania - cota 7.50

Spania - cota 8.00

Portugalia - cota 9.00

Programul României la EURO 2024

România face parte din Grupa E la EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului B din Liga Națiunilor (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina, Israel – Islanda, iar învingătoarele vor juca finala play-off-ului).

Programul echipei noastre este următorul:

17 iunie, de la ora 16:00: România - câștigătoare play-off B (Allianz Arena din München)

22 iunie, de la ora 22:00: România - Belgia (RheinEnergieStadion din Köln)

26 iunie, de la ora 19:00: România - Slovacia (Waldstadion din Frankfurt)

EURO 2024 se va disputa între 14 iunie și 14 iulie în Germania. În optimi se vor califica primele 2 clasate din fiecare grupă plus cele mai bune 4 ocupante ale locurilor 3 (din cele 6 grupe).

Pentru România aceasta va fi a șasea prezență la un Campionat European. La precedentele 5, doar o dată am trecut de faza grupelor, în 2000. La ultima participare, în 2016, am fost eliminați în faza grupelor, după ce am pierdut cu Franța și Albania și am remizat cu Elveția.

GRUPELE DE LA EURO 2024:

GRUPA A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

GRUPA B: Spania, Albania, Croația, Italia

GRUPA C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

GRUPA D: Franța, Austria, Olanda, câștigătoare play-off A (învingătoarele dintre Țara Galilor – Finlanda, Polonia – Estonia)

GRUPA E: Belgia, România, Slovacia, câștigătoare play-off B (Bosnia și Herțegovina – Ucraina, Israel – Islanda)

GRUPA F: Portugalia, Turcia, Cehia, câștigătoare play-off C (Georgia – Luxemburg, Grecia – Kazahstan)

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări.