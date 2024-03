Rusia primește o lovitură uriașă de la trei țări aliate!

Companiile petroliere rusești se confruntă cu întârzieri în plata țițeiului și a combustibilului, scrie Reuters, citând opt surse familiare cu situația. Acest lucru vine în timp ce băncile din China, Turcia și Emiratele Arabe Unite (EAU) devin din ce în ce mai prudente de teama sancțiunilor secundare din partea SUA. Întârzierile sunt de până la câteva luni.

Potrivit a opt surse bancare și comerciale, băncile din Emiratele Arabe Unite, China și Turcia – pentru că se tem de sancțiuni secundare din partea SUA – au început să solicite clienților lor să ofere garanții scrise că nicio persoană sau entitate de pe lista Special Designated Nationals din SUA nu este implicată în tranzacție sau nu este beneficiarul plății.

În Emiratele Arabe Unite, First Abu Dhabi Bank (FAB) și Dubai Islamic Bank (DIB), au blocat mai multe conturi legate de comerțul cu bunuri rusești, potrivit a două surse. Mashreq Bank, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, Ziraat și Vakifbank din Turcia, ICBC și Bank of China din China încă procesează plăți, dar procesarea durează săptămâni sau luni, au spus patru surse. Mashreq a refuzat să comenteze. FAB și DIB din Emiratele Arabe Unite, Ziraat și Vakifbank din Turcia și ICBC și Bank of China nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Kremlinul recunoaște că există diverse probleme

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut că există probleme cu plățile atunci când a fost rugat să comenteze știrile potrivit cărora băncile din China au încetinit plățile. "Desigur, presiunea fără precedent din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene asupra Chinei continuă", a declarat Dmitri Peskov în timpul unei teleconferințe zilnice cu jurnaliștii, informează ziarul Kommersant. "Acest lucru, desigur, creează anumite probleme, dar nu poate deveni un obstacol în calea dezvoltării în continuare a relațiilor noastre comerciale și economice", a adăugat el.

Context

Ziarul Kommersant a aflat anterior că India, cel mai mare cumpărător de transporturi maritime de petrol rusesc, nu a achiziționat petrol de gradulpremium rusesc, care este expediat din portul Kozmino, timp de două luni. Anterior, transporturile către Rusia ale unui alt grad premium de petrol, Sokol, au scăzut brusc.