Z-extrasenzorial: cum funcționează un nou gen de propagandă rusească pentru rusii care s-au plictisit de talk-show-uri și vor divertisment

Z-extrasenzorial reprezintă un nou tip de propagandă rusească care câștigă popularitate la televiziunile publice ruse. În mod special, vizionarii emisiunilor TV sunt din ce în ce mai des invitații unor emisiuni politice de la posturile federale de televiziune, scrie The Insider.

Experţi în tarot, numerologi, astrologi și parapsihologi (unii dintre ei se consideră foști militari) împărtășesc predicții despre rezultatul războiului din Ucraina, despre guvernarea, domnia lui Vladimir Putin și viitorul Rusiei.

În plus, cunosc o adevărată perioadă de glorie, fiind în mare vogă la televiziunea rusă, predicțiile unor ghicitori celebri din trecut - Nostradamus, Vanga, Wolf Messing și alții. Natura lor alegorică îi permite propagandei ruse să interpreteze declarațiile în modul în care are ea nevoie, explică The Insider.

Publicația notează că întoarcerea către ezoterism ajută la creșterea rating-ului emisiunilor politice: oamenii încearcă să înțeleagă ce se întâmplă prin intermediul iraționalului, deoarece explicațiile logice nu funcționează sau nu le convin.

Este vorba despre „Z-extrasenzorialii” care sunt în serviciul propagandei ruse - a declarat Katia Maksimova, jurnalist și autoare de la publicaţia The Insider.