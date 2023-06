Rușii ar fi încercat să-l ucidă pe Zelenski la Herson - Bombardamente pe străzile vizitate de liderul de la Kiev

Rușii au încercat să-l omoare pe Zelensky în timpul vizitei sale la Herson.

Pe 8 iunie, Volodymyr Zelenskyy a sosit în regiunea Kherson , unde zeci de așezări au fost inundate după explozia Kakhovka HPP .

Primul videoclip îl arată pe Zelensky stând alături de localnici în apropierea străzii inundate unde avea loc evacuarea. Ulterior, președintele ucrainean s-a îndreptat către regiunea vecină Mykolaiv, care a fost și ea afectată de inundații.

La scurt timp după plecarea sa, ocupanții au început să bombardeze aceeași stradă pe care se afla Zelensky.

Russians tried to kill Zelenskyy during his visit to Kherson



On June 8, Volodymyr Zelenskyy arrived in #Kherson region, where dozens of settlements were flooded after the explosion of the #KakhovkaHPP.



The first video shows Zelenskyy standing with local residents near the… pic.twitter.com/xdbqLAuQ29