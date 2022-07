VIDEO – Rușii atacă masiv orașul Bakhmut: cerul este luminat de rachete trase în rafală de soldații lui Putin

Artileria și rachetele rusești au bombardat orașul ucrainean Bakhmut în cursul nopții și în dimineața zilei de miercuri, în ceea ce unele surse au speculat că ar fi fost o represalii pentru un atac ucrainean care a folosit un sistem de rachete Himars, furnizat de SUA, asupra unui sit de apărare aeriană rusesc din Luhansk.

Alții au sugerat că bombardamentele ar putea semnala o nouă ofensivă rusă vizând orașele din provincia Donețk, relatează The Guardian.

Într-o înregistrare video postată pe rețelele de socializare în jurul miezului nopții din afara Bakhmut, se pot vedea lovituri constante de rachete care luminează cerul nopții și se aude vocea unei femei spunând: "Mama mea este acolo! La naiba, la naiba, la naiba!". Un bărbat pe nume Nikolai spune: "Totul este în flăcări. Au lovit liniile electrice".

În timp ce femeia vorbește din nou, aparent dorind să împrumute un telefon pentru a-și suna mama, bărbatul intervine. "Mama ta e distrusă. Este Stupky [cea care este lovită]", spune el, referindu-se la o zonă nordică din Bakhmut.

Descriind situația pe canalul său Telegram, guvernatorul din Donețk, Pavlo Kyrylenko, a declarat că forțele rusești "bombardează în mod constant întregul teritoriu liber al regiunii Donețk cu districtul Bakhmut suferind cel mai mult".

Potrivit lui Kyrylenko, o persoană a murit și alte cinci au fost rănite în acest oraș, care a fost în mare parte evacuat.

Meanwhile, Russia responds by sweeping Bakhmut off the earth with artillery in the night. pic.twitter.com/GGrThLvjcv