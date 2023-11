SĂ VOMITĂM CU DEONTOLOGII

Ce mai urlati CORUPTIA UCIDE in toate dosarele cu prejudicii de zeci de mii de ron pentru ca la miliarde de euro sa recitati in cor despre OPORTUNITATEA POLITICA. Ce va mai pricepeti sa cititi pe sarite referatele procurorilor si sa va scape ca prin minune detaliile esentiale.

Ce va mai place sa omiteti frazele cheie precum niste scolari neatenti in care se face referire la ordinul prin care Ministerul Sanatatii cerea sa vanda dozele deja existente din cauza ratei de vaccinare ridicole si a lipsei conditiilor de stocare pentru a face loc “marii OPORTUNITATI POLITICE” de zeci de milioane de doze noi.

Ce va mai convine sa uitati de demisia lui Nazare care nu a vrut sa isi asume o batjocura la adresa Romaniei, in conditiile in care de abia la 23 august 2021 ajunsesem la o rata de vaccinare de 27%. Faceti voi calculele deontologilor investigatori cat era rata de vaccinare la momentul semnarii memorandumului pentru a calcula pentru cate decenii ne ajungeau vaccinurile noi comandate.

Faptul ca ati urlat ca niste isterici si nu ati inteles nimic din rostul pandemiei imi era clar inca de atunci. Dar chiar sa credeti cu tarie ca veti ajunge la 60 ani tot cu pandemia pe cap este prea mult de inteles si pentru mine. Nu va suspectam de prea multe sclipiri de inteligenta, dar nici nu credeam ca puteti da dovada de ticalosie endemica. Prosti nu sunteti, doar ca atat de mult ati trait miseleste in minciuna, incat nu va mai puteti apropia deloc de adevar.

Cum credeati tapalabelor ca Universul va permite ca un neterminat care se filma printre mortii de la Colectiv, pentru a se urca politic pe acea imensa crima, va trece nepedepsit prin aceasta viata?

Dupa zeci de ani de respirat prin aceasta lume nu ati inteles ca adevarul invinge intotdeauna, chiar daca de multe ori se reveleaza cu intarziere. Nu v-au sarit in ochi mortii arsi in spitale sub mandatul lui Vladut magicianul (aproape egali la numar) ca un semn ca Universul nu adoarme niciodata pana nu se echilibreaza?

Sunteti doar niste suflete moarte desprinse din Gogol, dominati de o stare de permanenta micime.

Distorsionati realitatea cu usurinta unor taximetristi care fac dreapta la stop fara sa semnalizeze. Va place sa omiteti evidenta si nu va puteti infrana pornirea de a tacea atunci cand e cazul, macar de jena vremurilor apuse in care inchinati ode DNA. Din cotloanele putrede ale sufletului sariti ca arsi, cand ar trebui sa taceti intelept sperand ca lumea va uita poemele scrise pentru acesti trotinetari incapabili sa puna o diploma de facultate pe masa.

Ati sustinut cu buna credinta o mascarada criminala sub apararea oferita de unicul discurs oficial acceptat.

Ati indemnat la portul mastii in timp ce seara stateati la sprit si tigara cu prietenii. Ati urlat ca descreieratii despre vaccinare punand egal intre vaccinuri testate in zeci de ani si un ser experimental pe un virus a carui origine naturala sau artificiala nici astazi nu o stim. Ati impartit Romania dupa bunul plac in prosti si destepti cu ticalosia unor militieni sovietici. Singura lectie pe care trebuie sa o trageti din acest caz este ca totul se plateste individual si niciodata mizeria nu va invinge adevarul.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App