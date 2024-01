Sabotorii ucraineni acționează adânc în interiorul Rusiei - Un avion Su-24 a fost incendiat la Celeabinsk (VIDEO)

Se pare că, în acea noapte, o facțiune de sabotori a dat foc unui avion de luptă rusesc Su-34 pe aerodromul Shagol din Chelyabinsk, conform anunțului GUR.

Probele video arată cum un individ neidentificat aprinde focul într-una dintre prizele de aer ale aeronavei, intensificând treptat flăcările în interiorul avionului.

Surse din cadrul serviciului de securitate ucrainean au informat Ukrainska Pravda că Serviciul de Informații al Apărării (GUR) a orchestrat o operațiune specializată în regiunea rusă Chelyabinsk în perioada 3 - 4 ianuarie.

Imaginile video complică evaluarea posibilelor daune aduse aeronavei, sugerând o posibilă deformare a fuselajului dacă focul a atins o căldură semnificativă.

Anterior, forțele armate ucrainene au anunțat doborârea mai multor avioane rusești Su-34. Mai exact, la 22 decembrie, Forțele Aeriene ucrainene au afirmat că au distrus nu mai puțin de trei bombardiere rusești Su-34 care zburau în spațiul aerian al regiunii Herson. Ulterior, autoritățile ruse au susținut că aceste avioane au fost doborâte cu ajutorul sistemului Patriot în timp ce se aflau în drum spre bombardarea unor așezări ucrainene.

Iuri Ignat, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, a subliniat că aceste doborâri demonstrează că piloții ruși sunt trimiși în situații fatale fără să se țină cont de siguranța lor. Se presupune că comandamentul militar rus trimite piloți mult dincolo de liniile de front.

În plus, comandantul Forțelor Aeriene ucrainene, Mikola Oleshchuk, a dezvăluit doborârea unui alt bombardier rusesc Su-34 lângă Mariupol în seara zilei de 24 decembrie.

Acest incident recent nu este primul care vizează aerodromuri militare rusești prin sabotaj. În septembrie 2023, mai multe grupuri de sabotori au detonat explozibili care au vizat avioane și un elicopter de luptă în regiunea Moscovei.

Vinovați neidentificați au plasat explozibili în avioanele An-148 și Il-20, precum și într-un elicopter Mi-28N, anterior activ în interceptarea dronelor de atac deasupra regiunii Moscovei.

O altă acțiune similară de sabotaj a avut loc în noiembrie 2022 la baza aeriană militară Veretie din regiunea rusă Pskov. Persoane necunoscute s-au infiltrat pe aerodrom și au detonat explozibili, ceea ce a dus la distrugerea a două elicoptere de atac rusești Ka-52 și la deteriorarea semnificativă a altor două.

