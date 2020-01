Regizorul Sam Mendes a câştigat, sâmbătă seară, la Los Angeles, cel mai important premiu al ediţiei a 72-a a ceremoniei de premiere a Sindicatului Regizorilor Americani (DGA, Directors Guild of America) pentru filmul "1917", dramă despre Primul Război Mondial, anunţă Variety.

"Am fost suficient de norocos să câştig acest premiu acum două decenii", a spus Mendes în discursul său, referindu-se la premiul DGA câştigat în 1999 pentru "American Beauty". "Şi cred că, dacă sunt cinstit cu mine, în cele din urmă nu m-am simţit de parcă ştiam cu adevărat ce făceam. Acum simt ceva mai mult".

În discursul său, Mendes i-a menţionat şi pe colegii săi nominalizaţi - Bong Joon Ho pentru "Parasite", Martin Scorsese pentru "The Irishman", Quentin Tarantino pentru "Once Upon a Time in Hollywood" şi Taika Waititi pentru "Jojo Rabbit" - şi a mulţumit pentru şansa de a-i cunoaşte mai bine. "Să-i ascult pe alţi regizori cum gândesc şi vorbesc - este ca şi cum ai fii un pic alcoolic. Realizezi că toţi ceilalţi trec prin aceleaşi probleme. A fost cu adevărat o inspiraţie pentru mine".

Regizoarei Alma Har'el i-a fost decernat premiul la categoria "first-time feature film" pentru "Honey Boy".

DGA a premiat mai multe producţii la categoriile "comedy series", "dramatic series" şi "variety/ talk/ news/ sports - specials".

"Watchmen" şi "Barry" au triumfat la categoriile lor, învingând "Game of Thrones" şi "The Marvelous Mrs. Maisel". "Live in Front of a Studio Audience", de Norman Lear, "All in the Family" şi "The Jeffersons", de James Burrows, Andy Fisher - premiate la categoria "variety/ talk/ news/ sports - specials".

Jason Cohen a câştigat pentru "Encore!'s "Annie", aducându-i studioului Disney+ primul premiu major.

"Chernobîl", de Johan Renck, a fost recompensat la categoria "movies for television and limited series".

Amy Schatz şi-a adjudecat premiul pentru "Song of Parkland" la categoria "children's programs", iar Steven Bognar şi Julia Reichert au fost declaraţi câştigători pentru regia documentarului Netflix "American Factory".

Ceremonia a avut loc sâmbătă, la Ritz-Carlton Hotel din centrul oraşului Los Angeles.