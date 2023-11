Sărbătoarea Thanksgiving în America umbrită de tensiuni globale

Americanii sărbătoresc joi Ziua Recunoştinţei (Thanksgiving) cu măsuri de securitate sporite şi cu tensiuni la cote înalte din cauza conflictului dintre Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, care au potenţialul de a umbri o sărbătoare ce este în mod normal plină de bucurie, informează Reuters.

Războiul din Orientul Mijlociu le-a determinat pe autorităţile americane să adopte măsuri suplimentare de precauţie în aeroporturi şi în marile centre comerciale din Statele Unite, precum şi pe traseul legendarei parade de Thanksgiving, organizată de magazinul Macy's la New York, potrivit Agerpres.

Un ritual american prin excelenţă, Thanksgiving reuneşte familii şi grupuri de prieteni, care mănâncă împreună curcan la cină, vizionează parada şi urmăresc un meci de fotbal american la televizor. De asemenea, marchează cea mai intensă săptămână a anului pentru călătorii şi începutul sezonului de cumpărături pentru sărbători, în Vinerea Neagră (Black Friday), a doua zi după Thanksgiving. Ambele sunt considerate indicatori ai sănătăţii economiei.

Însă sărbătoarea din acest an are loc pe fundalul unui război care a provocat o creştere bruscă a antisemitismului şi a islamofobiei în Statele Unite. FBI a avertizat Congresul american că ameninţarea unor atacuri teroriste se află la cel mai înalt nivel din ultimul deceniu.Reflectând starea de anxietate, un violent accident rutier care s-a produs pe un pod de la graniţa americano-canadiană a declanşat miercuri un semnal de alarmă înainte ca autorităţile să anunţe că incidentul nu a avut nicio legătură cu terorismul.Întrebat despre protestele ce ar putea avea loc în timpul paradei Macy, primarul din New York, Eric Adams, le-a spus reporterilor că oraşul pe care îl conduce respectă dreptul la liberă exprimare, dar nu va tolera nicio perturbare a ordinii publice."Nu vom permite distrugerea de proprietăţi, nici rănirea unor oameni", a declarat el miercuri.Poliţia din New York a spus că nu este la curent cu nicio ameninţare specifică sau credibilă.Eric Adams i-a încurajat pe newyorkezi şi pe vizitatorii oraşului să cheltuiască bani şi "să cumpere până la refuz", însă cererea economică mai slabă i-a făcut pe comercianţi să se teamă că acest sezon de sărbători ar putea fi unul slab.Ziua Recunoştinţei datează ca sărbătoare oficială din 1863, în plin Război Civil American, când preşedintele Abraham Lincoln a proclamat ultima zi de joi a lunii noiembrie drept o zi de mulţumire şi de vindecare.Şcolarii americani învaţă că rădăcinile sărbătorii se trag de la primii pelerini europeni, care s-au stabilit în Massachusetts, în oraşul Plymouth Rock. În 1620, coloniştii au sărbătorit recolta de toamnă împreună cu populaţia nativă Wampanoag. Pentru mulţi nativi americani însă, Ziua Recunoştinţei este o zi de reflecţie sumbră asupra genocidului care a urmat.