Scandalul morților de la Spitalul Pantelimon. Rafila: 'Cred că sunt obiective rezultatele anchetei interne / Decesele nu sunt doar din ATI'

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, că nu are niciun motiv să considere că rezultatele anchetei interne de la Spitalul "Sf. Pantelimon" nu sunt obiective.

Conform raportului realizat privind o presupusă administrare incorectă a unui medicament care ar fi determinat decesul a 17 pacienţi, în perioada 4 - 7 aprilie, Comisia internă de analiză a Spitalului Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon" din Bucureşti nu a constatat "nicio abatere profesională", respectându-se toate protocoalele şi procedurile terapeutice existente.

`Decesele nu sunt doar din Terapie Intensivă`

"Cred că sunt obiective rezultatele anchetei interne de la Spitalul 'Sfântul Pantelimon'. Nu am niciun motiv să consider că aceste rezultate ale anchetei interne nu au fost obiective. Mai mult, acolo a fost şi o echipă a Corpului de control al ministrului Sănătăţii. Am dat şi noi un comunicat. Sigur că noi nu am verificat aspectele de natură profesională, ci cele de natură administrativă legate de funcţionarea spitalului. Ancheta amănunţită din punct de vedere profesional va fi cea a Colegiului Medicilor care va fi gata, probabil, săptămâna viitoare. Bineînţeles, vom avea rezultatele de la Parchetul Tribunalului Municipiului Bucureşti care investighează această cauză", a afirmat Rafila.El a precizat că a cerut conducerii unităţii medicale să acorde tot sprijinul organelor de cercetare penală."Vă daţi seama că o astfel de sesizare nu poate rămâne fără răspuns şi Ministerul Sănătăţii acordă tot sprijinul şi categoric şi spitalul. Am cerut în mod explicit spitalului să acorde tot sprijinul organelor de cercetare penală să le pună toate documentele la dispoziţie astfel încât să avem un răspuns care să redea încrederea în acest spital pacienţilor", a susţinut ministrul.



Potrivit acestuia, cele 17 decese s-au înregistrat pe parcursul a aproape cinci zile la nivelul întregului spital şi nu doar în Secţia de Terapie Intensivă.



"Decesele nu sunt doar din Terapie Intensivă, sunt decesele care se înregistrează la nivelul spitalului, pacienţii care sunt în stare gravă sunt transferaţi la Terapie Intensivă şi au fost 17 decese în interval de patru zile şi 18 ore, conform anchetei interne, ceea ce este regretabil din punct de vedere al faptului că aceşti pacienţi şi-au pierdut viaţa, dar există în astfel de spitale de urgenţă cazuri grave la care resursele terapeutice nu mai sunt suficiente", a explicat ministrul Sănătăţii.



Alexandru Rafila a participat joi la deschiderea oficială a Forumului Naţional de Neurologie, eveniment organizat de Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroreabilitării şi Societatea de Neurologie din România, cu sprijinul Ministerului Sănătăţii.