Scenă jenantă pentru Putin: Un copil dintr-un spital din Rusia refuză să stea de vorbă cu el VIDEO

Putin a căutat să se facă simpatizat, dar nu i-a putut intra în voie copilului, preocupat să joace Minecraft pe telefon decât să îi dea raportul liderului de la Kremlin.

„Îți iau telefonul pentru două zile!”, l-a amenințat mama pe băiețel, dar fără efect.

Vadim a continuat să se ascundă sub pătură, fără chef să vorbească cu oaspetele său, venit în vizită la câțiva pacienți din spital, ocazie cu care a intrat și în camera lui Vadim.

„Este timid”, a încercat mama să îl scuze, vizibil jenată, în timp ce îi trăgea pătura de pe el. Putin a încercat să îi pună întrebări copilului, dar a fost complet ignorat.

Nexta Tv a distribuit pe rețelele sociale scena jenantă în care a fost pus liderul de la Kremlin de către copil, scrie Adevarul.ro.

