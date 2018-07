Se complică relațiile dintre SUA și Turcia: pastor american, arestat la Ankara

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Statele Unite că sancţiunile nu vor putea forţa Ankara să ''dea înapoi'' după ameninţările lansate de preşedintele Donald Trump care a cerut eliberarea unui pastor american, relatează duminică AFP.

"Nu puteţi forţa Turcia să renunţe la sancţiuni", a declarat Erdogan, citat în ediţia de duminică a ziarului Hurriyet, în primele sale comentarii directe de la ameninţările lansate joi de Trump.



"Statele Unite nu ar trebui să uite că ar putea pierde un partener puternic şi sincer ca Turcia, dacă nu îşi schimbă atitudinea", a menţionat preşedintele turc a cărui ţară este membră NATO.



"Schimbarea de atitudine, aceasta este problema lui Trump, nu a mea", a adăugat el, comparând ameninţările SUA cu un "război psihologic".



Arestarea pastorului Andrew Brunson care a condus o biserică protestantă la Izmir este unul dintre numeroasele dosare care afectează relaţiile dintre Ankara şi Washington. Încă de joi, preşedinţia turcă a avertizat că Washingtonul "nu poate obţine rezultatul dorit ameninţând Turcia".



Pastorul a fost plasat recent în arest la domiciliu, în urma deciziei pronunţate miercuri de un tribunal turc, după ce a fost închis din octombrie 2016 în Turcia. Procesul lui continuă încă din primăvară. Autorităţile turce îl acuză de terorism şi spionaj în numele a două organizaţii - reţeaua predicatorului Fethullah Gulen, care trăieşte în autoexil SUA, şi separatiştii kurzi din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Pastorul, care respinge aceste acuzaţii, riscă până la 35 de ani de închisoare.



Trump a anunţat joi "sancţiuni importante" împotriva Turciei dacă nu îl eliberează imediat pe pastorul Brunson.



Vineri, cotidianul The Washington Post relata despre eşecul unui acord între Ankara şi Washington pentru eliberarea unei femei cu cetăţenie turcă, arestată în Israel, în schimbul eliberării pastorului Brunson.



Ebru Ozkan, în vârstă de 27 de ani, s-a întors în Turcia la 16 iulie, după mai mult de o lună de detenţie în Israel, unde a fost acuzată de ajutor acordat unei organizaţii ''teroriste''.