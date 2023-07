Se încheie un capitol important din istoria rock'n'roll-ului: Elton John, ultimul concert - Video

Înconjurat de fani veniţi din cele patru colţuri ale lumii, Elton John a susţinut, sâmbătă seară, la Stockholm ultimul său concert, după mai bine de jumătate de secol de turnee, informează news.ro.

"Să cânt pentru voi a fost motivul meu de a trăi, iar voi aţi fost absolut magnifici", a spus el în faţa unui public numeros.

Starul în vârstă de 76 de ani s-a urcat la pian puţin după ora 20:00 (18:00 GMT), în aplauzele publicului, deschizându-şi spectacolul de adio cu una dintre cele mai populare melodii ale sale, "Bennie and the Jets".

El a continuat apoi să interpreteze "Philadelphia Freedom" şi "I Guess That's Why They Call It the Blues" în faţa unui public captivat, purtând ochelari strălucitori albaştri şi roşii.

Timp de mai bine de două ore, melodiile s-au succedat, intercalate de momente în care artistul le-a mulţumit fanilor săi, precum şi muzicienilor şi echipei sale, dintre care unii sunt alături de el de peste 40 de ani.

"Vreau să le aduc un omagiu acestor muzicieni", a spus el. "Sunt cu adevărat incredibili (...) şi sunt cei mai buni".

La scurt timp după "Border Song", dedicată lui Aretha Franklin, "I'm still standing" a făcut ca aproximativ 30.000 de fani prezenţi la Tele2 Arena să se ridice în picioare.

Înainte de bis, Elton John a difuzat un mesaj din partea trupei Coldplay, care cânta de asemenea în acea seară în ţara scandinavă, la Göteborg, în care cântăreţul Chris Martin i-a mulţumit pentru cariera sa şi pentru angajamentele sale.

Cu acest ultim turneu, "un capitol important din istoria rock'n'roll-ului se încheie", a scris cotidianul Expressen.

Sâmbătă a fost a doua seară consecutivă în care stadionul a găzduit o sală plină pentru starul britanic pentru ultima etapă a acestui ultim turneu, care a început în urmă cu cinci ani şi a fost întrerupt de Covid-19 şi de o operaţie la şold în 2021.

Cu "Farewell Yellow Brick Road", Elton John a susţinut 330 de concerte înainte de Stockholm, străbătând Europa, Australia, Noua Zeelandă, SUA, Canada şi Marea Britanie.

În total, artistul în vârstă de 76 de ani a cântat în faţa a 6,25 milioane de fani în acest turneu.