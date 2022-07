Se menţine fenomenul în care naşterea are loc la privat, iar dacă bebeluşii au complicaţii, sunt transferaţi la spitalele publice

Medicul Cristian Posea, medic primar de obstetrică-ginecologie la Spitalul Cantacuzino din Capitală unde există maternitate de grad 3, a declarat pentru News.ro că se menţine trendul conform căruia mamele aleg să nască în sistemul privat de sănătate, iar dacă apar complicaţii ale stării de sănătate a bebeluşului după naştere acesta este transferat într-o maternitate de stat, potrivit news.ro.

Dr. Posea spune că sunt costuri foarte mari de îngrijire a bebeluşilor prematuri şi că acestea sunt aproape imposibil de achitat în sistemul privat. Problemele apar atunci când nu se mai găsesc locuri nici în maternităţile de stat, spune medicul, aducând în discuţie situaţii concrete de care s-a lovit în spitalul în care lucrează. Reprezentanţii spitalelor private au explicat că atât maternităţile de stat, cât şi cele private, transferă prematurii sau copiii cu complicaţii în funcţie de gradul de îngrijire pe care îl pot acorda diferitele maternităţi.

Medic: În spital se cheltuiesc cu un prematur sume enorme, începând de la 10.000, până la 30.000, 40.000 de euro. Problema este că cineva trebuie să suporte cheltuielile acestea şi le suportă statul

"Se menţine acest fenome,n dar este un fenomen, fără a critica nici spitalele de stat nici spitalele private, în primul rând al prematurităţii.

Prematuritatea este o problemă generală în România, este foarte acută şi deocamdată se iau puţine măsuri pentru a contracara această problemă. Evident că spitalele private acordă o îngrijire hotelieră mult mai bună, şi contra cost. La medici este puţin discutabil deoarece foarte mulţi care lucrează în mediul de stat lucrează şi în mediul privat, unii pleacă, dar sunt cazuri mai rare, când pleacă din sistemul de stat către sistemul privat, sau unii vin din străinătate, ceea ce e lucru lăudabil pentru că vin cu ceva nou.



Ce înseamnă prematuri, pot să fie de la 1000 de grame cam până la 2500 de grame, cam la 2500 i se dă drumul acasă şi se presupune că acest copil poate să fie îngrijit de mamă şi hrănit de mamă.

În spital se cheltuiesc cu un prematur sume enorme, începând de la 10.000, până la 30.000, 40.000 de euro. Problema este că cineva trebuie să suporte cheltuielile acestea şi le suportă statul, pentru că cea care naşte plăteşte ceva pentru naştere, dar nu poate să susţină aşa o sumă şi atunci va fi transferat la un spital de stat", a explicat medicul.

Un aspect important, explică Dr.Posea, este acela legat de faptul că medicii din maternităţile de stat au la dispoziţie un sistem operativ prin care pot afla în timp real câte locuri există în maternităţi, astfel încât să poată gestiona aceste cazuri. Problemele apar însă atunci când se epuizează aceste locuri şi trebuie găsite mai multe soluţii în acest sens, spune medicul.

"Ceva bun totuşi s-a făcut. Există un centru operativ de urgenţă, COSU, şi la intrarea în fiecare gardă, dacă există o colaborare bună între maternitate şi neonatologie şi în general există cam în toate spitalele de stat, se spune, de exemplu, vă dau caz concret, în Spitalul Cantacuzino avem 14 paturi de terapie, adică unde sunt intubaţi, au nevoie de ventilaţie, ventilatoare speciale pentru copii, foarte multe lucruri care costă. Când se ocupă, se spune, noi nu mai avem locuri şi atunci este dirijat către alt spital, problema este când nu mai sunt locuri şi, din păcate, se întâmplă lucrul ăsta.

De exemplu, chiar un spital privat poate să aibă să zicem un loc, la terapie sau 2, dar este mult prea puţin, pe ţară ar trebui făcut ceva, era pe vremuri o divizie Mama şi Copilul la Minister (n.red.Ministerul Sănătăţii) care asigura şi coordona lucrurile astea şi se făceau bine", a spus Dr. Posea.

Medicul explică ce anume stă în spatele naşterilor premature şi că se poate face mai mult în România pentru diminuarea acestui fenomen îngrijorător. "România are mamele cu vârstele cele mai fragede", spune medicul, lucru dovedit şi de statisticile oficiale.



"Sunt 2 cauze ale prematurităţii, una ar fi că România are mamele cu vârstele cele mai fragede, rar se întâmplă să vezi într-o ţară din Europa o tânără de 16 ani sau 17 , am avut, la a treia cezariană.

Evident, practic este un copil cu copil, la 14 ani corpul nu este format, evident că adolescenta nu va putea duce o sarcină până la capăt şi apare fenomenul de prematuritate. Doi, sunt aşa numitele femei de carieră, asta e peste tot, care vor să facă facultate, masterat, doctorat, carieră, apoi pe la 45 de ani un copil. Şi atunci singura soluţie este fertilizarea in vitro sau alte metode mai simple, inseminare, de exemplu. La fel, la aceste femei rata de prematuritate este extraordinar de mare.

Deci vârsta foarte fragedă în România, şi asta ar trebui contracarată nu numai prin locuri în spitale, ci şi cu educaţia să-i zicem sexuală, putem să nu-i spunem aşa, putem să-i spunem educaţie igienică, dar trebuie făcută, trebuie găsită o modalitate, trebuie eventual lucrat cu clerul, cu ONG-urile, să susţină pentru că e păcat să nu ştie majoritatea copiilor de 14-16 ani că, dacă iau contraceptive nu sunt ferite de boli sexuale, complet fals, ăsta e alt mit care circulă", a afirmat medicul.

Dr. Posea explică de ce ajung în continuare cazurile bebeluşilor care au diferite complicaţii după naştere din maternităţile private în cele de stat. Medicul spune că la stat există specialişti cu foarte mare experienţă dar şi că în sistem privat costurile cu îngrijirea acestor bebeluşi sunt foarte mari.

"În general cazurile grave ( n.red. de bebeluşi cu complicaţii după naştere), din păcate, sunt tratate în spitale, majoritatea spitale de stat.

Mi-e greu să spun că-i cineva de vină sau nu-i de vină, dar poate la un moment dat spitalele private se ocupă şi de lucrurile astea, şi de cazurile foarte grave, la noi mai puţin.

În primul rând că-ţi trebuie un medic cu extraordinar de mare experienţă, de exemplu la un transplant sau alte intervenţii, ai nevoie de o anestezie şi terapie intensivă de calibru, şi al doilea, costă foarte mult, depăşeşte anumite costuri pe care persoana respectivă, a întrebat cât costă operaţia, i s-a spus că costă, vă dau un exemplu, 3000 de lei, la privat, şi va fi suportat şi de stat o parte, dar probabil că nu i s-a spus că în caz de complicaţii va trebui să plătească şi aceste costuri.



Am avut cazuri care au fost transferate, este adevărat, au fost transferate şi de la spitale mai puţin dotate, sunt maternităţi pe grade, 1, 2, 3, de la o maternitate cu un grad mai mic la o maternitate cu un grad mai mare.



Înseamnă că au o terapie ventilatoare şi posibilităţi de terapie mai înalte, există acest lucru, asta se întâmplă în toată lumea, chiar sunt trimise cu elicopterul, sincer la noi a început să funcţioneze un pic mai bine de când a început să fucţioneze acest COSU. Problema este ce faci dacă îţi vine la uşa spitalului şi nu găseşti niciun loc, am avut caz de genul acesta, nu găseşti niciun loc în ţară, nu există deci niciun loc. Aici este o problemă şi atunci săracii neo natologi încearcă să facă bine.

Au fost foarte multe cazuri dar cel mai dramatic mi s-a părut când a trebuit să trimit o pacientă pe care am îngrijit-o toată sarcina şi era internată la noi şi noi nu mai aveam locuri, din cauza aceasta, că au venit din alte părţi, de asta m-a durut inima cel mai tare, să fie trimisă în altă parte cu toate că era îngrijită la noi şi internată la noi. Mai ales că în obstetrică ai un ataşament faţă de mamă, ştii că vine o femeie îngrijorată şi că trebuie să plece două persoane râzând din spital", a explicat Dr. Cristian Posea.

Reprezetanţii Palmed (Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private) au transmis pentru News.ro că maternităţile private, dar şi cele de stat transferă prematurii sau copiii cu complicaţii. În sistem privat însă există foarte puţine maternităţi de grad 3, cele mai multe fiind în sistemul public de sănătate.

"Atât maternităţi de stat cât şi private transferă prematurii sau copiii cu complicaţii.

Factorul diferenţiator îl reprezintă gradul de încadrare şi anume:

- maternităţile de grad 1 nu tratează prematuri şi pot fi astfel încadrate atât maternităţi de stat, cât şi private, care acoperă doar îngrijirile specifice,

- copiii nou-născuţi de la 32 săptămâni în sus sunt transferaţi către maternităţile de grad 2,

- iar copiii care au sub 32 de săptămâni sau orice altă vârstă sunt transferaţi către maternităţi de grad 3.

Chirurgia pediatrică este cu totul o altă specialitate şi nu trebuie confundată cu pregătirea medicilor specialişti neonatologi.

Va dau ca exemplu, Euromaterna, singurul spital privat de grad 3 din Dobrogea care îngrijeşte nou-născuţii prematuri, cu aprobare de la Ministerul Sănătăţii pentru paturi de prematuritate, nefiind astfel necesar transferul în alta unitate medicală", au explicat reprezentanţii Palmed.