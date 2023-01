Secretar de stat în Ministerul Transporturilor: Am reuşit să facem din 2022 anul relansării şi al oportunităţilor pentru sectorul aerian

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Bogdan Mîndrescu consideră că anul 2022 a fost unul al ”relansării şi al oportunităţilor pentru sectorul aerian”. ”Într-un singur an, am reuşit o creştere în forţă de aproape 62% faţă de întreaga perioadă 2016-2021”, afirmă el.

”Am reuşit să facem din 2022 anul relansării şi al oportunităţilor pentru sectorul aerian. Odată cu revenirea din şocul provocat de pandemia de COVID-19, am identificat noi oportunităţi de dezvoltare a acestui domeniu vital al transporturilor, prin investiţii susţinute. Într-un singur an, am reuşit o creştere în forţă de aproape 62% faţă de întreaga perioadă 2016-2021! Comparativ cu intervalul 2012-2016, când au fost semnate 21 de contracte în valoare totală de 1,79 miliarde de lei, doar anul trecut am atins o adevărată performanţă investiţională: semnarea a 26 de contracte, în valoare de 2,89 miliarde de lei”, a afirmat Bogdan Mîndrescu, secretar de stat în ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, conform unei postări pe pagina de Facebook a PSD.

El a adăugat că s-a reuşit ”ceea ce puţini credeau că se poate face în transporturi”, iar acest ritm alert va continua, astfel încât să fie utilizate la maximum fondurile europene destinate sectorului aerian, conform news.ro.