Se încinge 'firul roșu' - Seful SMA a vorbit la telefon cu un înalt oficial al Armatei SUA despre situația din Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării , generalul Daniel Petrescu, şi preşedintele Comitetului Întrunit al Şefilor de State Majore din Armata Statelor Unite, generalul Mark A. Milley, au avut o convorbire telefonică pe tema situaţiei de securitate în regiunea Mării Negre. De asemenea, au discutat şi despre coordonarea activităţilor în procesul de suplimentare a forţelor americane în ţara noastră, anunță news.ro.

”Şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, a discutat la telefon cu preşedintele Comitetului Întrunit al Şefilor de State Majore din Armata Statelor Unite (Chairman of the Joint Chiefs of Staff), generalul Mark A. Milley, vineri, 11 februarie”, anunţă MApN.

Principalele teme abordate au vizat dinamica situaţiei de securitate în regiunea Mării Negre şi coordonarea activităţilor în procesul de suplimentare a forţelor americane în ţara noastră.

Convorbirea celor doi oficiali militari s-a înscris în seria de discuţii pe care generalul Mark A. Milley a avut-o cu şefii Apărării din Canada, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie şi Polonia privind domenii comune de interes în domeniul securităţii şi de coordonare a ajustării posturii forţelor americane în Europa.