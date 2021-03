Selecţionerul Andy Robinson a convocat 34 de jucători pentru meciul naţionalei României cu Portugalia

Selecţionerul echipei naţionale de rugby a României, Andy Robinson, a convocat un lot de 34 de jucători pentru meciul primei reprezentative cu Portugalia, programat la 13 martie, în deplasare, în etapa a doua a Rugby Europe Championship 2021, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Rugby, potrivit Agerpres.

Faţă de precedentul meci din REC 2021, cel cu Rusia, lotul a suferit trei modificări. Astfel, a fost cooptat Alexandru Ţiglă (CSM Ştiinţa Baia Mare) şi s-a renunţat la Marius Antonescu şi Alexandru Ţăruş, care au revenit la echipele lor de club. De asemenea, Johan van Heerden a revenit în antrenamente după o accidentare uşoară suferită săptămâna trecută. Pe de altă parte, Tangimana Fonovai este în continuare accidentat. Astfel, în lotul care pregăteşte în prezent la CSN Snagov sunt 34 de jucători, dintre care 20 de înaintaşi şi 14 jucători de treisferturi.

Selecţionerul Andy Robinson a catalogat înfrângerea cu Rusia din prima etapă drept "dezamăgitoare", dar a precizat că în momentul de faţă lucrul cel mai important este ca jucătorii să se recupereze cât mai bine şi să fie pregătiţi pentru întâlnirea cu Portugalia.

"Este un început greu de competiţie cu primele două meciuri disputate în deplasare. Rezultatul partidei cu Rusia este dezamăgitor, am început bine, am reuşit acel eseu, după care am greşit foarte mult, am fost penalizaţi şi această lipsă de disciplină ne-a costat. Ţinând cont de faptul că jucătorii nu au mai avut meciuri de multă vreme, atitudinea lor a fost foarte bună şi cred că toată lumea din România va spune că practic am ratat o şansă cu acest meci pentru că am avut momente în care am fi putut câştiga, însă greşelile comise şi lipsa de disciplină ne-au costat. Acumularea punctelor este vitală în timpul acestei campanii de calificare, însă cel mai important în acest moment este să ne recuperăm cât mai bine şi să fim pregătiţi să jucăm cu Portugalia", a afirmat Andy Robinson.



Lotul româniei pentru meciul cu Portugalia din REC 2021 este următorul:



Pilieri: Constantin Pristăviţa (CSM Ştiinţa Baia Mare), Alexandru Savin (CSA Steaua), Vasile Bălan (CSA Steaua), Ionel Badiu (Valence Romans Drome), Costel Burţilă (Hycres-Carqueiranne-La Crau), Alexandru Gordaş (Stade Nicois);



Taloneri: Eugen Căpăţînă (SCM Timişoara), Tudor Butnariu (CSA Steaua), Ovidiu Cojocaru (CSM Ştiinţa Baia Mare);



Linia a II-a: Lucian Mureşan (SCM Timişoara), Johannes van Heerden (CS Dinamo), Adrian Moţoc (RC Massy), Marius Iftimiciuc (Perigueux);



Linia a III-a: Vlad Neculau (SCM Timişoara), Cristian Boboc (ACS Tomitanii Constanţa), Dragoş Ser (CSA Steaua), Mihai Macovei (Colomiers), Cristian Chirica (Sporting Club Appameen), Andrei Gorcioaia (Bayonne), Damian Strătilă (CSA Steaua);



Mijlocaşi la grămadă: Gabriel Rupanu (SCM Timişoara), Florin Surugiu (CSA Steaua), Alexandru Ţiglă (CSA Steaua);



Mijlocaşi la deschidere: Tudor Boldor (CSA Steaua), Daniel Plai (CSA Steaua);



Centri: Cătălin Fercu (SCM Timişoara), Florin Vlaicu (CSA Steaua), Alexandru Bucur (CSM Ştiinţa Baia Mare), Vlăduţ Popa (CSA Steaua);



Aripi: Stephen Shennan (SCM Timişoara), Ionuţ Dumitru (CSA Steaua), Nicolas Onuţu (CS Vienne);



Fundaşi: Ionel Melinte (SCM Timişoara), Paul Popoaia (CSM Ştiinţa Baia Mare).



Echipa naţională de rugby a României întâlneşte selecţionata Portugaliei, la 13 martie, de la ora 15:00, la Lisabona, într-un meci contând pentru etapa a doua a Rugby Europe Championship 2021. Competiţia contează pentru calificarea la Cupa Mondială 2023 din Franţa. Conform regulamentului, primele două echipe din grupă se califică direct la turneul final, iar ocupanta locului trei va disputa un baraj.



România a pierdut la 6 martie prima sa partidă în cadrul noii ediţii a REC în faţa Rusiei, scor 13-18. În următoarele partide din Rugby Europe Championship, România va întâlni Spania (20 martie, acasă), Georgia (27-28 martie, în deplasare) şi Belgia/Olanda (3-4 iulie, acasă).