Senator Alfred Laurențiu: Familiile militarilor morți în teatrele de operații din România ar putea primi sprijinul TAPS

Senatorul PSD Alfred Laurențiu a anunțat azi că în cadrul vizitei pe care o desfășoară în aceste zile în SUA s-a întâlnit cu Bonnie Carroll, fondatorul TAPS (Tragedy Assistance Program For Survivors) din cadrul Institute For Hope and Healing, care sprijină familiile militarilor care și-au pierdut viața în teatrele de operații:

”Astăzi in Washington D.C am avut plăcerea și onoarea de a o întâlni pe Dna Presedinte Bonnie Carroll, Fondator TAPS (Tragedy Assistance Program For Survivors) ! Am vizitat Institute For Hope and Healing și am rămas profund impresionat de activitatea echipei de TAPS pe care o exercita cu mult Profesionalism și Dedicație, pentru a sprijini familiile militarilor care și-au pierdut viața in teatrele de operațiuni servind patria ! TAPS dezvolta aceasta onorabila activitate in 24 de tari.

Dna Bonnie Carroll mi-a spus ca este onorata sa înceapă activitatea in România, pentru a sprijini familiile militarilor romanii, care si-au pierdut viața in teatrele de operațiuni alături militarii din țările aliate, totodata m-a asigurat ca va demara imediat demersurile necesare pentru a implementa proiectele TAPS in țara noastră!”, susține senatorul pe pagina sa de Facebook.