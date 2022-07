Senatorul Alfred-Laurențiu Mihai: 'Pe lângă marile realizari sportive, Ilie Năstase este un om cu un caracter deosebit'

Senatorul PSD Alfred-Laurențiu Mihai transmite, pe pagina sa de Facebook, un mesaj pentru fostul mare sportiv Ilie Năstase, care a împlinit marți, 19 iulie, 76 de ani. Senatorul amintește câteva dintre marile realizări sportive ale lui Năstase, dar subliniază și caracterul fostului sportiv, dincolo de performanțele sale de excepție.

„Astazi bunul meu prieten Ilie Nastase își sărbătorește ziua de nastere, împlinind frumoasa vârsta de 76 ani!

Și cu aceasta ocazie as vrea sa reamintesc câteva din marile realizari din stralucita sa cariera:

Ilie Năstase a fost primul jucător din istorie care s-a clasat pe locul 1 în ATP și câștigat 62 de trofee la simplu,printre ele numarându-se doua de Grand Slam(UȘ OPEN in 1972 și Roland Garros in 1973)!

In 1972 și 1976 a jucat finalele la Wimbledon!

Ilie Nastase a fost timp de 7 ani clasat in primele 10 locuri in clasamentul ATP și a câștigat 3 Turnee la dublu (Roland Garros in 1970,Wimbledon in 1973 și US OPEN in 1975)

Ilie Nastase a mai reușit sa câștige Turneul Campionilor in 1971,1972,1973 și 1975!

Ilie Nastase a fost introdus in Hall of Fame-ul Tenisului Mondial 1991.

In Cupa Davis a Castigat 109 meciuri din 146 jucate,competitie in care impreuna cu Ion Tiriac a jucat finalele in 1969,1971 si 1972!

In 2014 a fost ales Senator de Bucuresti in Parlamentul României unde și-a făcut datoria cu onoare !

Si pe langa marile realizari sportive Ilie Nastase este un om cu un caracter deosebit,un om plin de energie si voie buna!

Cu ocazia zilei de naștere ii urez multa sănătate ,bucurii si liniște in suflet!

La mulți ani prieten drag!”, scrie Alfred-Laurențiu Mihai.