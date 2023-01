Raporturile sexuale orale provoacă tot mai multe cancere. Cine riscă mai mult: femeile sau bărbații?

Tot mai multe studii efectuate în Europa şi în SUA demonstrează implicarea virusului HPV în creşterea numărului de cazuri de cancer oral şi al gâtului.

Schimbarea comportamentului sexual în ultimele decenii – începerea precoce a vieţii sexuale, partenerii multipli şi în special sexul oral sunt factorii care contribuie la o adevărată epidemie de cancer scuamos orofaringeal (gât, amigdale, baza limbii).

La nivel celular, gura are o structură asemănătoare cu vaginul şi colul uterin, potrivit unui studiu realizat de medicul No-Hee Park, decan al Facultății de Stomatologie de la Universitatea din California. Gura, colul și vaginul au acelaşi tip de celule epiteliale care sunt ținta câtorva tulpini foarte periculoase ale virusului HPV (human papilloma virus), ce provoacă diverse tipuri de cancer. Doctorul No-Hee Park este cercetător și are peste 170 de studii în domeniul cercetării orale și cranio-faciale.

Majoritatea cancerelor orale sunt cancere epiteliale. Studiul specialistului a demonstrat şi că fumatul şi consumul băuturilor alcoolice favorizează invazia HPV. Combinaţia între fumat, alcool, HPV şi celulele epiteliale din gură reprezintă formula care poate determina apariţia cancerului oral.

Risc mai mare de cancer la gât pentru bărbați

Pentru bărbați, riscul de a face acest tip de cancer, cauzat de virusul HPV luat prin contact sexual oral, este de două ori mai mare decât la femei.

Pentru bărbați, riscul de cancer la gât cauzat de HPV crește odată cu numărul de parteneri sexuali potrivit unui raport al Asociației Americane pentru Progresul Științei (American Association for the Advancement of Science - AAAS).

Iar incidența acestui tip de cancer este în creștere în ultimii ani, potrivit lui Gypsyamber D'Souza, profesoară de epidemiologie la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore. D'Souza a mai spus că cercetările sale arată că tinerii se încep să aibă raporturi sexuale orale la vârste din ce în ce mai mici, în comparație cu generațiile trecute.

Bărbații caucazieni de vârstă mijlocie prezintă un risc deosebit de mare în comparație cu alte rase. „Cercetarea noastră arată că, în cazul bărbaților, pe măsură ce crește numărul partenerilor sexuali, crește riscul unei infecții orale cu HPV“, a spus ea. Dar, în cazul femeilor, un număr mai mare de parteneri sexuali nu pare să crească riscul. „Comparând bărbați și femei cu același număr de parteneri sexuali, un bărbat prezintă un risc mai mare de infectare cu HPV pe cale orală decât o femeie“, a precizat aceasta.

Motivul poate fi acela că femeile expuse pentru prima dată la HPV pe cale vaginală creează un răspuns imunitar care le împiedică să se infecteze pe cale orală.

„Bărbații nu numai că au un risc mai mare de a fi infectați pe cale orală cu HPV, dar cercetările noastre arată că, odată infectați, bărbații au șanse mai mici decât femeile să elimine această infecție , iar acest fapt crește și mai mult riscul de cancer“, a mai spus cercetătoarea, citată de Medical Express.