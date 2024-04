SG-ul PSD , răspuns exploziv pentru Rareș Bogdan: M-a supărat foarte, foarte rău!/ VIDEO

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, îi răspunde prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan, cel care a spus că în localitățile conduse de PNL curge lapte și miere. Paul Stănescu îi amintește lui Rareș Bogdan că PNL l-a susținut pe Nicușor Dan la Primăria Capitalei, iar rezultatul pentru liberali este că au sub 15% în București, în timp ce PSD are peste 30%.

”Veneam spre Conferința de alegeri a PSD București și îmi făcusem planul pentru a ajunge într-o oră, dar am ajuns într-o oră și jumătate, din cauza traficului. Îmi pare rău, asta e situația. Cât am stat în mașină am avut timp să răsfoiesc și presa.

Am văzut o știre cu domnul Rareș Bogdan, care m-a supărat rău, rău de tot. Ne spunea Rareș Bogdan,

Spunea că acolo unde sunt administrații liberale curge lapte și miere și acolo unde sunt administrații PSD nu e prea bine.

Domnu Rareș Bogdan, haideți să vorbim de București. Cel mai bun exemplu este bucureștiul, de aici se dă ora exactă. În 2016-2020 PSD a avut o guvernare bună la București. În 2020-2024, am avut majoritate formată din PNL și USR, iar rezultatele se văd.

Ei după 4 ani de administrație în bucurești iau sub 15%, noi luăm peste 30%. Oare cine a făcut administrație mai bine, noi sau ei?

Le-aș spune colegilor noștri să ne respecte, ca să-i putem respecta și noi.”, a spus Paul Stănescu.

Declarațiile lui Rareș Bogdan

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat marţi, la Buzău, că acolo unde sunt liberali la conducerea judeţelor curge lapte şi miere, iar acolo unde sunt socialişti, situaţia e diferită, cu câteva excepţii.

„Diferenţa dintre Buzău şi Alba nu ar trebui să fie atât de mare doar că, în Alba, de 34 de ani judeţul este condus de liberali şi administraţii liberale, adică 67 de primării din 74, iar la Buzău sunt administraţii socialiste de 34 de ani cu un mic intermezzo al unuia care după ce a câştigat la PUSL a plecat la PSD. În rest, lucrurile să văd din avion, acolo unde sunt liberali la conducerea judeţelor şi liberalii conduc administraţiile locale, curge lapte şi miere, vin investiţii străine, vin bani europeni. Acolo unde sunt socialişti, situaţia e diferită, cu foarte mici excepţii”, a spus europarlamentarul PNL. Rareş Bogdan le-a transmis liberalilor să vorbească în campanie despre preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.