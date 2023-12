Show - Intrată în AUR, Ramona Bădescu le școlește pe românce: Să nu mai gătească, să fie mai egoiste

Actrița Ramona Bădescu face spectacol! Intrată în AUR, partid care teoretic susține tradițiile românești și familia tradițională, Bădescu le învață pe românce să facă fix invers decât au văzut la mamele lor. Să gătească mai puțin și să nu mai pună familia pe primul plan, ci pe ele însele.

„Întotdeauna mi-a plăcut ca bărbatul să fie mai mare decât mine. Niciodată nu mi-a plăcut să mă iubesc cu un tânăr, cu un băiat mai tânăr decât mine, pentru că și așa bărbații se maturizează târziu.

Mi-a plăcut să am alături un bărbat cu care să împărtășesc problemele politice, financiare, culturale, economice… Mi-a plăcut un raport complet cu un bărbat, nu numai un raport lejer. Și asta presupune ca un bărbat să aibă o cultură enormă și o educație importantă.

În viața mea am fost foarte iubită. Am fost o femeie foarte iubită și dorită, și bărbații au luptat să ajungă la mine. Și nu numai să ajungă la mine, dar și să mențină această legătură. De obicei, această iubire am răsplătit-o. A fost de ambele părți. A fost ceva reciproc. Întotdeauna am iubit complet. Și întotdeauna am crezut că este ultima iubire, să fiu sinceră.

Sunt o persoană corectă în viață și în gândire. Am avut trei mari iubiri importante, dar eu consider că nu sunt importante parcursul și iubirile pe care le-ai avut. Cea mai importantă este ultima iubire pe care o ai. E cea în care crezi, mai ales că e iubirea matură, e cea aleasă, dorită și conștientizată la o vârstă cu experiență.

Este iubirea pentru Fabio. Este iubirea pentru Ignacio. Iubirea pentru mine însămi, pentru că, am învățat, cu timpul, să fiu mai egoistă. Și sfătuiesc pe această cale toate femeile să învețe măcar puțin să se iubească pe ele. Dacă tu ești OK cu tine, toată lumea este bine.

Le recomand femeilor să fie mai egoiste, să se lase mai dorite, să gătească mai puțin, să gătească mai sănătos. Știu, nu avem timp. Dar o oră la sală trebuie să îți dedici sau jumătate de oră de plimbare, dacă nu ai timp de sală sau nu ai posibilitatea să ai un abonament la sală. O jumătate de oră pe zi trebuie făcută mișcare. Calitatea vieții este foarte importantă. Sfătuiesc femeile să se iubească mai mult pe ele și apoi pe cei din jur„, a declarat Ramona Bădescu, potrivit Viva.ro.