Silvestru Șoșoacă, acuzații incendiare: 'Diana a bătut palma cu PSD! E manevrată de Servicii'

Război total între Silvestru Șoșoacă și (încă) soția sa, senatoarea Diana Șoșoacă. Bărbatul a afirmat, într-o intervenție telefonică în direct la Antena 3 CNN, că președinta partidului SOS România a bătut palma cu PSD și că el urmează să înființeze propria platformă politică, unde așteaptă să-i fie alături toți „șoșocarii adevărați“. Mai mult, acesta a anunțat și că vrea să candideze „Oriunde candidează și ea“.

Întrebat dacă el este cumva un om al serviciilor sau manevrat de servicii, Silvestru Șoșoacă a spus despre (încă) soția sa că este „un om al serviciilor sau manevrată de servicii. Ba chiar vă spun clar că a bătut Palma cu PSD și este un om al PSD-ului, pentru că nu te desparți în an electoral de soț sau nu rupi partidul în două într-un an electoral sau la început de an electoral, decât dacă vrei să faci pe plac unor alte forțe politice. Și eu știu bine despre ce vorbesc. Știu bine ce vorbesc, până acum o lună și o săptămână am fost acolo. Faptul că ea a făcut lucrurile astea, le-a făcut intenționat ca să arate tuturor că da, ea nu va conta anul acesta. Își minte propriul electorat că ea se bate pentru președinție. Nu se bate pentru nicio președinție! Ea abia mai vrea un mandat de senator, cu ajutor roșu- trandafiriu sau eurodeputat, ca să ia și ceva mai mulți bani, vreo 7000- 8000 pe lună, în loc de 3000-4000 cât ia acum“, a afirmat Silvestru Șoșoacă.

Întrebat dacă este adevărat că își dorește să își facă propriul partid, Silvestru șoșoacă a răspuns ferm că da. „Și aștept pe toți 'șoșocarii' adevărați, cu rațiune, cu suflet pe noua mea platformă politică ce va ieși, sper eu, foarte curând. Eu aș vrea să fi fost ieșită deja până acum. Foarte curând“, a adăugat el.

Întrebat cum se va numi partidul, acesta a spus că nu vrea să dea deocamdată detalii, dar a anunțat că va candida. „Oriunde candidează ea, candidez și eu“, a conchis Silvestru Șoșoacă.