Sindicatul din Loteria Română a suspendat protestele

Protest ul sindicatului din Loteria Română a fost suspendat după ce s-a încheiat un protocol cu Ministerul Finanţelor, iar solicitările angajaţilor urmează să fie aprobate în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare, a anunţat, miercuri, preşedintele sindicatului, Ion Crapit.

"Am suspendat (protestele, n.r.). Numai ieri am făcut pentru că am ajuns la un acord cu secretarul general adjunct de la Ministerul de Finanţe, Petronel Munteanu, şi ne-au asigurat că săptămâna viitoare bagă în şedinţa de Guvern cererea noastră. Am făcut un protocol şi am suspendat, nu mai facem pichetări", a declarat, pentru AGERPRES, Ion Carapit.

El a menţionat că, în cazul în care cererea nu va fi soluţionată, vor fi reluate acţiunile de pichetare.

Sindicatul Naţional "Loteria Română", reprezentativ la nivelul companiei cu aproape 80% dintre angajaţi, a anunţat luni că va protesta timp de patru zile (5 - 8 martie 2024) la Ministerul Finanţelor, între orele 10:00 - 12:00, din cauza tergiversării nejustificate a adoptării Memorandumului de excludere a Loteriei Române de la prevederile Legii 296/2023.

Sindicatul menţiona că respinge reducerea prin lege a drepturilor angajaţilor companiei şi anunţa că va uza de toate pârghiile legale, inclusiv greva generală pentru a le apăra.

"Din punct de vedere sindical, s-au făcut toate eforturile necesare exceptării Loteriei Române de la prevederile Legii 296/2023, prin care sunt diminuate drepturi ale salariaţilor, negociate şi stabilite prin contractul colectiv de muncă. Astfel, ca efect al acestei legi şi al măsurilor de taxare suplimentară a tichetelor de masă şi voucherelor de vacanţă, veniturile salariaţilor se diminuează cu peste 10%. Adăugând efectul inflaţiei asupra salariilor, rezultă o diminuare a veniturilor reale nete cu aproximativ 20%. Menţionăm că majoritatea salariaţilor CNLR sunt încadraţi aproape de salariul minim naţional", se preciza recent într-un comunicat al sindicatului din Loteria Română, afiliat la Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel ALFA".