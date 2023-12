12 mesaje originale de Crăciun și Anul Nou pe care să le trimiți prietenilor, colegilor sau rudelor

Ca în fiecare an, de Crăciun și Anul Nou românii trimit milioane de mesaje și SMS-uri către persoanele dragi, familie, rude, prieteni, colegi, cunoscuți sau colaboratori. Unii mai inspirați, alții mai puțin, cu toții au un singur scop: să aducă bucurie celor dragi!

Anul acesta, în spiritul autentic al Sărbătorilor, comunitatea creatorilor români de conținut scris - Penman - vine în ajutorul celor care duc lipsă de inspirație atunci când vor să scriere mesaje de Sărbători.

Astfel, în locul obișnuitelor formule de „Fie ca...”, creatorii de conținut scris aduc 12 mesaje originale și creative, pline de emoție și bucurie, prin care împărtățesc bucuria Sărbătorilor cu toți cei care simt magia acestei perioade

Iată cele 12 mesaje inspirate pentru Sărbători:

Către familie (părinți și frați): Să fim împreună de Sărbători este dorința din fiecare an. Îmbrățișările care miros a cozonac sunt preferatele mele. Sărbători dischisite! (fericite are toată lumea)

Către soț/soție/persoana iubită: Tu ești cadoul pe care i-l cer Moșului în fiecare an și uneori, rătăcind printre atâtea daruri, uit să-i mulțumesc pentru cel mai prețios dintre ele. Îți mulțumesc că ești. Sărbători cu iubire! (fericite are toată lumea

Către bunici: Mă întorc în copilărie cu fiecare sărbătoare cu voi. Vă mulțumesc pentru poveștile pe care ador să le retrăiesc. Sărbători dischisite! (fericite are toată lumea)

Către familia extinsă (soacră, socru, noră, ginere): Familiile care nu se nasc în aceeași casă se formează prin bucuria de a fi împreună și să fiu parte din a noastră e cel mai frumos cadou. Sărbători dichisite! (fericite are toată lumea)

Către rude (verișori, unchi, mătuși): Dacă n-ați găsit sub brad cadoul preferat, stați cu ochii pe ușă. Colindătorul vostru favorit e pe drum. Sărbători dischisite! (fericite are toată lumea)

Către prieteni apropiați: Ce merge bine cu sarmalele? Un vin divin! Care e cel mai bun vin? Vin la tine după „seen”. Sărbători dischisite! (fericite are toată lumea)

Către colegii de muncă: Nu-i așa că astăzi vă place lunea? Sărbători dischisite! (fericite are toată lumea)

Către angajați: Tu ești subalternul meu preferat! (seen by: all colegii). Sărbători dischisite! (fericite are toată lumea)

Către șefi: Aveți grijă la colesterol! Singurele lucruri mișto de mărit în perioada asta sunt salariile. Sărbători dischisite! (fericite are toată lumea)

Către colaboratori și parteneri: Să scriem împreună încă un capitol frumos e parte din magia la care am lucrat un an întreg. Vă mulțumim că faceți parte din ea! Sărbători dischisite! (fericite are toată lumea)

Către clienți: Dacă am putea oferi măcar jumătate din tot ceea ce ne-ați dăruit, ne-ar fi brațele pline de frumos. Vă mulțumim că ne alegeți! Sărbători dischisite! (fericite are toată lumea)

Către cunoscuți și amici: Ai șters numărul meu din „Favorite”? Nu te las să mă uiți nici dacă mă mut în munți! Sărbători dischisite! (fericite are toată lumea)

În plus, content writerii au creat și un mesaj special de Anul Nou: Lasă anului ce trece gândul că ai fi putut mai bine și dă-i celui care vine forța să aducă-n tine: sănătate și noroc, zâmbete și voie bună, soare după oricare furtună. La mulți ani!

Spor la urări și la distribuit mesaje inspirate!