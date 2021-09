SONDAJ CURS - PNL cade sub 20%, actuala opoziție sare în premieră de 50%

Actuala opoziție parlamentară, formată din PSD și AUR, sare în premieră de 50% în opțiune electoratului, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională - CURS, în perioada 8-10 septembrie 2021.

Situația peste una dramatică pentru PNL, care scade pentru prima dată sub 20%. Partidele care au format coaliția după alegerile parlamentare (PNL, USR PLUS și UDMR) mai au doar 35% susținere populară, cu USR PLUS sub AUR. Practic, doar UDMR și-a conservat popularitatea, dat fiind și specificul electoratului său.

Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, la o prezență de 42%, situația s-ar prezenta în felul următor:

PSD - 36%

PNL - 19%

AUR - 14%

USR PLUS - 11%

UDMR - 5%

PMP - 5%

PPU-sl - 4%

Pro România - 3%

ALDE - 2%

Altul - 1%

Metodologie

Universul de eşantionare: populaţia adultă rezidentă din România, în vârstă 18 ani şi peste

Volumul eşantionului: 861 respondenţi, votanţi în vârstă de 18 ani şi peste

Tipul eșantionului: probabilist, multistadial, stratificat

Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion: +/-3,3% la un nivel de încredere de 95%

Metoda de culegere a datelor: metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Validarea eșantionului: s-a realizat pe baza ultimelor date INS

Datele sunt ponderate în funcție de vârstă

Perioada de realizare: 8 - 10 septembrie, 2021