Studiu: Diversitatea etnică a actorilor în filmele de cinematograf a scăzut, dar este mai bună în streaming

În pofida triumfului înregistrat de filmul cu distribuţie majoritar asiatică "Everything Everywhere All at Once" la gala premiilor Oscar din acest an, diversitatea actorilor din rolurile principale din filmele lansate în cinematografe în 2022 a scăzut până la nivelurile constatate înaintea pandemiei de COVID-19, au anunţat cercetătorii de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA) într-un studiu publicat joi, informează Reuters.

Raportul anual UCLA privind Diversitatea la Hollywood a analizat 88 de filme lansate în cinematografe anul trecut şi a descoperit că 21,6% din rolurile principale au fost jucate de artişti care provin din rândul minorităţilor, potrivit Agerpres.

Acest procent este mai mic mai decât cel de 27,9% înregistrat în 2019, înainte ca pandemia de COVID să închidă cinematografele şi să suspende activităţile din industria filmului.

"Într-o eră de incertitudine economică intensificată de pandemie, studiourile au promovat 'hiturile sigure', care s-au bazat pe nostalgie şi pe proprietatea intelectuală anterioară", precizează raportul întocmit de UCLA.

"În loc să se avânte spre viitor cu mai multă incluziune şi cu noi naraţiuni, studiourile au părut că şi-au limitat ofertele cinematografice în 2022, limitând şi oportunităţile pentru anumiţi cineaşti", au adăugat autorii studiului.

Printre filmele de succes care au avut anul trecut distribuţii diverse s-au numărat pelicule precum "Black Panther: Wakanda Forever" şi "Everything Everywhere All at Once", cel din urmă câştigând în luna martie premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj.

Streamingul a fost însă mai îngăduitor cu artiştii de culoare. Peste 33% dintre actorii principali din 99 de filme lansate pe platforme de streaming au provenit din rândul minorităţilor, au precizat cercetătorii de la UCLA.

Minorităţile sunt definite prin oameni care sunt de culoare, latino, asiatici, multi-rasiali, amerindieni sau originari din Orientul Mijlociu, care au reprezentat 43,1% din populaţia Statelor Unite în anul 2022.

În plus, a crescut interesul faţă de filmele distribuite în streaming şi care aduc în prim plan femei de culoare. Studiul UCLA notează că filmele cu cele mai multe difuzări în streaming în 2022 au fost "Turning Red" şi "Encanto", ambele fiind producţii de animaţie despre fete de culoare.

Cu toate acestea, bărbaţii albi continuă să domine autoritar proiectele majore din această industrie şi reprezintă 73% din totalul regizorilor producţiilor lansate în cinematografe.

Progresul rămâne cel mai accesibil pentru persoanele capabile să muncească la Hollywood, potrivit raportului.

Deşi aproximativ un sfert dintre adulţii din Statele Unite prezintă o dizabilitate, actorii cu dizabilităţi au interpretat doar 9% din rolurile principale din filmele lansate în cinematografe şi doar 6% din filmele lansate în streaming, au adăugat cercetătorii de la UCLA.