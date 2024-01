SUA, în prag de conflict armat intern - 10 state au trimis gărzile naționale în Texas, sfidându-l pe Biden (VIDEO)

Abbott a emis miercuri un reproș dur după ce Curtea Supremă a decis că administrația Biden poate tăia sârma plasată de stat la graniță, afirmând că Texasul are autoritatea constituțională deplină de a se "apăra și proteja" de imigranții ilegali care se revarsă peste granița de sud. Republicanul a declarat că statul este "pregătit" în cazul în care președintele Joe Biden ar da curs apelurilor democraților de a prelua controlul Gărzii Naționale din Texas.

"Aș fi șocat, pentru că ar fi o mișcare stupidă din partea sa, un dezastru total", i-a spus Abbott lui Carlson. "Dar, în primul rând, după cum vă puteți imagina, suntem pregătiți în cazul în care acest eveniment improbabil se va întâmpla, pentru a ne asigura că vom continua exact ceea ce am făcut în ultima lună, și anume să construim aceste bariere, fie că este vorba de sârma concertina sau de alte bariere de frontieră anti-escaladare."

"Vom continua să facem exact ceea ce facem, să extindem refuzul nostru de a interzice intrarea ilegală în statul Texas", a adăugat Abbott.

Departamentul de Siguranță Publică din Texas a preluat controlul asupra parcului Shelby din Eagle Pass, un punct fierbinte al imigrației ilegale, la 11 ianuarie, în mijlocul luptelor juridice în curs între stat și administrația Biden. Abbott i-a reamintit fostului prezentator al postului Fox News că a semnat SB4, care face ca intrarea ilegală în Texas să fie o infracțiune.

Abbott a mai spus că i-a trimis lui Biden opt scrisori în care îi cerea ajutorul în privința frontierei.

"Am vorbit cu președintele despre graniță, m-am întâlnit cu el pe pista de la El Paso și am vorbit direct cu el despre ceea ce se întâmplă", i-a spus Abbott lui Carlson. "I-am înmânat o scrisoare care conținea soluții imediate pe care le-ar putea lua și care ar securiza imediat granița fără a fi nevoie de adoptarea unei noi legi".

"În ciuda faptului că i-am înmânat în total opt scrisori diferite, el a refuzat să răspundă", a continuat Abbott. "Ceea ce vreau să vă spun este că am stabilit precursorul a ceea ce se numește articolul IV, secțiunea 4 din Constituția Statelor Unite pentru a arăta că am fost invadați și am cerut sprijinul președintelui pentru a ne proteja statul, iar acesta a refuzat de opt ori să facă acest lucru, iar acest lucru mă autorizează să declar o invazie în temeiul articolului I, secțiunea 10 din Constituție pentru a mă asigura că Texasul va putea folosi toate instrumentele din arsenalul nostru pentru a ne apăra statul."

Abbott a mai spus că alte zece state care și-au declarat sprijinul pentru stat au trimis Garda Națională, adăugând că speră ca și mai multe dintre ele să ajute în timp ce Texasul continuă să ridice bariere.

"Toate acestea se vor încheia pe 20 ianuarie anul viitor, deoarece cred că un nou președinte va depune jurământul, un președinte care va aplica cu adevărat legile privind imigrația din întreaga țară", i-a spus Abbott lui Carlson.

In an interview from India, Gov. Greg Abbott says ten other states have sent national guard to the Texas border, and others will follow. Abbott says he is “prepared” for a conflict with federal authorities. pic.twitter.com/F58MLoOsAZ