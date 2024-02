Superliga 23/24, etapa 27: Farul Constanța nu reușește să treacă de Oțelul Galați pe teren propriu

Farul Constanța și Oțelul Galați au încheiat la egalitate partida disputată sâmbătă, din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. Chiar dacă nu au câștigat trei puncte, constănțenii și-au consolidat pozița de play-off. Tot sâmbătă se va mai juca partida Poli Iași-Rapid București.

Partida Farul Constanța-Oțelul Galați s-a încheiat cu scorul 1-1. Scorul a fost deschis de Constantin Budescu în minutul 31. El a transformat o lovitură de pedeapsă acordată de arbitru după consultarea sistemului VAR. Oțelul a egalat în minutul 67 prin golul reușit de Frederic.

În urma acestui rezultat, Farul are 41 de puncte și se află pe locul 4. Farul are patru puncte în plus față de locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off. Oțelul a rămas pe locul 11 cu 32 de puncte.

Tot sâmbătă s-a desfășurat și partida UTA Arad-Petrolul Ploiești. Gazdele s-au impus cu 1-0 și s-au apropiat de zona de play-off. De asemenea, de la ora 20.00 va începe întâlnirea dintre Poli Iași și Rapid București.

Vineri, s-au disputat primele două partide ale etapei a 27-a. FC Hermannstadt a învins formația FCU Craiova, scor 1-0, iar CFR Cluj a trecut de Dinamo București cu 4-0.