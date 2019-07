Tatăl Alexandrei, mărturii CUTREMURĂTOARE: Sufletul meu crede că trăiește

Tatăl Alexandrei, fata din Caracal pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dincă, consideră că fata lui ar putea fi încă în viață și arată că anchetatorii nu au putut să-i arate nicio probă directă din care să rezulte că Alexandra ar fi moartă.

”Plecase la meditații. După aceea să auzim că s-a dus să se întâlnească cu prietenul ei. Se face o săptămână de când nu dorm. Am plecat la Caracal, se auzise că a văzut-o cineva la un magazin. Ne-am dus și ne-am uitat pe camere, dar nu era. A primit soția un telefon. Am căutat în două case diferite și nu era. Vă dați seama ce am simțit. I-a dat Dumnezeu o șansă, dar dacă nu au știut să profite de ele, ce să zic?

În afară de ce ne-au arătat nouă, lănțișorul și inelele și un cercel, nimic. Inelul era în butoi și lănțișorul. Când au cernut oasele s-au găsit acolo. E foarte greu. Nu știu ce să mai cred. Noi sperăm să fie, să vină acum. Sufletul meu crede că trăiește”, a mărturisit tatăl Alexandrei, pentru Știrile Kanal D.