Teoria manipulării bursei, invocată și de fostul ministru Ion Ariton în cazul Roșia Montana: 'Nu i-am văzut cu organizare de şantier, cu utilaje aduse'

Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a declarat sâmbătă, pentru Agerpres, că firma Gabriel Resources ar fi urmărit, de fapt, nu exploatarea aurului de la Roşia Montană, ci să obţină bani din speculaţii bursiere, fiind al doilea fost ministru care

„Eu am fost reticent şi nu am crezut niciodată că vor să exploateze, ci ei au vrut să facă nişte speculaţii. Ca dovadă s-a dovedit în ani că am avut dreptate. (...) Nu i-am văzut cu organizare de şantier, cu utilaje aduse. (...) Ce au făcut la Roşia Montană? Au făcut câteva reparaţii la nişte case. Au fost puşi să facă bani şi speculaţii bursiere şi atunci şi acum", a declarat fostul ministru al Economiei. Ariton a participat alături de avocaţii României la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de la Washington.

„Câteodată am simţit că această companie a jucat foarte puternic şi pentru a câştiga pe bursă", a declarat sâmbătă și fostul ministru al Mediului, Korodi Attila, citat de Agerpres.

Fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna, a apreciat și el sâmbătă că este de neînțeles de ce, în ultimele zile, ministrul de Finanţe a făcut comentarii cu privire la procesul Roșia Montana și a dat de înțeles că România va pierde procesul.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu a jucat la bursă.

Urmează plângeri penale

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a anunțat că partidul va sesiza DNA şi autorităţile canadiene în cazul Roșia Montana "pentru manipularea bursei" de către premierul Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spunând că exclusiv pe baza declarațiilor din România despre un posibil eșec al statului român, valorea acțiunilor Gabriel Resources s-au dublat și acţionarii au câştigat mai mult de 300 de milioane de dolari.

Guvernul a informat vineri seară că România a obţinut câştig de cauză în dosarul Roşia Montană judecat la Curtea de arbitraj internaţional de la Washington (ICSID) contra companiei Gabriel Resources.