Terifiant - Țara care extinde sinuciderea asistată: Sunt multe cazuri de oameni obosiţi de viaţă

Canada se pregătește să își extindă cadrul privind moartea asistată medical, o schimbare pe care unii doresc să o amâne din cauza preocupărilor legate de faptul că persoanele vulnerabile au acces mai ușor la moarte decât la o viață fără suferință, relatează RADOR.

Începând cu luna martie, persoanele a căror singură afecțiune de bază este o boală mintală vor putea avea acces la moarte asistată. Bolile mintale au fost excluse atunci când cea mai recentă lege privind asistența medicală pe moarte (MAiD) a fost adoptată în 2021. Acest lucru va face din Canada una dintre cele șase țări din lume în care o persoană care suferă doar de o boală mintală și care nu este aproape de moartea naturală poate obține un medic care să o ajute să moară. Oamenii vor trebui în continuare să depună o cerere și să fie considerați eligibili de către doi clinicieni care trebuie să stabilească dacă au o afecțiune iremediabilă care le provoacă suferințe intolerabile și dacă au capacitate - dacă înțeleg și apreciază starea lor, decizia și consecințele acesteia. "În Canada sunt multe cazuri de oameni obosiţi de viaţă", a declarat Madeline Li, un psihiatru oncolog specializat în îngrijiri paliative, care a pus la punct un cadru de moarte asistată pentru rețeaua sa de spitale din Toronto. "Am devenit foarte liniştită cu MAiD pentru persoanele care sunt pe moarte. Am făcut ca MAiD să fie atât de deschisă încât să o poți solicita practic pentru orice motiv". Mai mult de 30.000 de canadieni s-au sinucis asistat medical de când această practică a devenit legală, în 2016 - dintre care peste 10.000 în 2021, reprezentând 3,3% din decesele canadiene din acel an, potrivit datelor oficiale. Marea majoritate a cazurilor au fost considerate aproape de moartea lor "naturală". Anul trecut, 4,5% dintre decesele din Olanda și 2,4% dintre decesele din Belgia au fost sinucideri asistate medical.